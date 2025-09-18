Türkiye
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyini vurdu
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyini vurdu
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit beldelerini art arda hava saldırılarıyla vurdu.
İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit beldelerine hava saldırısı düzenledi.Lübnan resmi ajansı NNA, saldırılar nedeniyle bölge sakinlerinin tahliye edildiğini ve Nebatiye çevresinde yoğun trafik oluştuğunu aktardı. Güvenlik gerekçesiyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, İsrail’in Kasım 2024’teki ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı.
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyini vurdu

18:35 18.09.2025 (güncellendi: 18:53 18.09.2025)
İsrail savaş uçakları, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit beldelerini art arda hava saldırılarıyla vurdu.
İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel, Dibbin ve Kefr Tibnit beldelerine hava saldırısı düzenledi.
Lübnan resmi ajansı NNA, saldırılar nedeniyle bölge sakinlerinin tahliye edildiğini ve Nebatiye çevresinde yoğun trafik oluştuğunu aktardı. Güvenlik gerekçesiyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, İsrail’in Kasım 2024’teki ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı.
İsrail bir haftada 4 ülkeyi vurdu: Ordu, Güney Lübnan’da Hizbullah altyapısını vuracağını duyurdu
