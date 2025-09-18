Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-rusya-enerji-bakani-tsivilev-ile-gorustu-1099454928.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Enerji Bakanı Tsivilev ile görüştü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Enerji Bakanı Tsivilev ile görüştü
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya’dan İran’a gaz tedariki ve iki ülke... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları paylaşılmadı.İran Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre görüşme, İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali’nin daha önce duyurduğu, Rus gazının İran’a tedariki konusundaki görüşmeler için Tahran’a giden Rus heyeti ziyareti kapsamında yapıldı.Celali, Rus heyetinin katılım seviyesine ilişkin bilgi vermemişti. İran Cumhurbaşkanlığı’nın paylaştığı fotoğraflara göre, görüşmeye Gazprom Başkanı Aleksey Miller de katıldı. Ayrıca, Shana haber ajansı, İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejad’ın da Tsivilev ve Miller ile bir araya geldiğini bildirdi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayı ortasında yaptığı bir açıklamada, İran’a gaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi durumunda Rusya’nın gaz tedarik hacminin zamanla yıllık 55 milyar metreküpe ulaşabileceğini belirtmişti. Ancak başlangıçta tedarik hacminin 2 milyar metreküple sınırlı olabileceğini eklemişti. Tsivilev ise, Rusya’dan İran’a gaz boru hattının Azerbaycan üzerinden geçeceğini ve tarafların fiyatlandırma yaklaşımları konusunda son aşamada müzakereler yürüttüğünü açıklamıştı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Rusya Enerji Bakanı Tsivilev ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'da Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir araya geldi. Görüşmede, Rusya'dan İran'a gaz tedariki ve iki ülke arasındaki enerji iş birliği konuları ele alındı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran’da Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları paylaşılmadı.
İran Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre görüşme, İran’ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali’nin daha önce duyurduğu, Rus gazının İran’a tedariki konusundaki görüşmeler için Tahran’a giden Rus heyeti ziyareti kapsamında yapıldı.
Celali, Rus heyetinin katılım seviyesine ilişkin bilgi vermemişti. İran Cumhurbaşkanlığı’nın paylaştığı fotoğraflara göre, görüşmeye Gazprom Başkanı Aleksey Miller de katıldı. Ayrıca, Shana haber ajansı, İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejad’ın da Tsivilev ve Miller ile bir araya geldiğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ocak ayı ortasında yaptığı bir açıklamada, İran’a gaz boru hattı projesinin hayata geçirilmesi durumunda Rusya’nın gaz tedarik hacminin zamanla yıllık 55 milyar metreküpe ulaşabileceğini belirtmişti. Ancak başlangıçta tedarik hacminin 2 milyar metreküple sınırlı olabileceğini eklemişti. Tsivilev ise, Rusya’dan İran’a gaz boru hattının Azerbaycan üzerinden geçeceğini ve tarafların fiyatlandırma yaklaşımları konusunda son aşamada müzakereler yürüttüğünü açıklamıştı.
