https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/pezeskiyandan-israil-cikisi-yikilan-binalarin-enkazindan-yeni-bir-duzen-dogacak-1099382319.html

Pezeşkiyan'dan İsrail çıkışı: Yıkılan binaların enkazından yeni bir düzen doğacak

Pezeşkiyan'dan İsrail çıkışı: Yıkılan binaların enkazından yeni bir düzen doğacak

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail'e karşı birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, ‘Doha, Beyrut, Tahran... 15.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-15T18:36+0300

2025-09-15T18:36+0300

2025-09-15T18:36+0300

dünya

i̇ran

i̇srail

mesud pezeşkiyan

filistin

haberler

i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t)

hamas

ortadoğu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097852411_0:14:746:433_1920x0_80_0_0_0846f27b24870e3b142db7f1e5df85ea.png

İsrail’in Doha’da Hamas üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ‘Katar'a saldırı düzenleyerek Müslüman dünyasını uyandırdığını’ söyledi.Pezeşkiyan, İsrail'in devam eden saldırılarının bu ülkenin politikasının ve Batı'nın sağladığı ‘dokunulmazlığın’ parçaları olduğunu söyledi.‘Filistin halkına eylem netliği borçluyuz’Pezeşkiyan, ‘tarihin soykırım destekçisi ülkeleri hatırlayacağını’ söyleyerek, şöyle devam etti:‘Her kırmızı çizgiyi aştınız’İran Cumhurbaşkanı, Tel Aviv yönetimine hitaben, "Her kırmızı çizgiyi aştınız, her mantığı ve yasayı hiçe saydınız, her medeni davranış ilkesini ihlal ettiniz ancak istemeden de olsa önemli bir şey daha yaptınız. İslam ümmetinin kolektif iradesini uyandırdınız” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/sanchez-israil-uluslararasi-spor-etkinliklerinden-men-edilmeli-1099381835.html

i̇ran

i̇srail

filistin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, i̇srail, mesud pezeşkiyan, filistin, haberler, i̇slam i̇şbirliği teşkilatı (i̇i̇t), hamas, ortadoğu