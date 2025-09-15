Türkiye
Pezeşkiyan'dan İsrail çıkışı: Yıkılan binaların enkazından yeni bir düzen doğacak
Pezeşkiyan'dan İsrail çıkışı: Yıkılan binaların enkazından yeni bir düzen doğacak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail'e karşı birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, ‘Doha, Beyrut, Tahran... 15.09.2025, Sputnik Türkiye
Pezeşkiyan'dan İsrail çıkışı: Yıkılan binaların enkazından yeni bir düzen doğacak

18:36 15.09.2025
© Sputnik / Majid SaeediMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
© Sputnik / Majid Saeedi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail'e karşı birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini belirterek, ‘Doha, Beyrut, Tahran, Şam ve Sana'daki yıkılan binaların enkazından yeni bir düzen doğacak’ dedi.
İsrail’in Doha’da Hamas üyelerini hedef alan saldırısının ardından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi’nde konuşan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in ‘Katar'a saldırı düzenleyerek Müslüman dünyasını uyandırdığını’ söyledi.
Pezeşkiyan, İsrail'in devam eden saldırılarının bu ülkenin politikasının ve Batı'nın sağladığı ‘dokunulmazlığın’ parçaları olduğunu söyledi.

‘Filistin halkına eylem netliği borçluyuz’

Pezeşkiyan, ‘tarihin soykırım destekçisi ülkeleri hatırlayacağını’ söyleyerek, şöyle devam etti:

Filistin halkına söz ve eylem netliği borçluyuz ancak eylem açısından, sözler soykırımı sona erdirmeyecektir. Saldırganı tecrit etmeli, silahlarını ve finansmanını kesmeli ve liderlerini mahkemelerde hesap vermeye zorlamalıyız. Doha saldırısı birçok yanlış denklemi ve düşünceyi değiştirdi ve hiçbir Arap veya Müslüman ülkenin Tel Aviv rejiminin saldırılarından güvende olmadığını gösterdi. Yarın sıra herhangi bir Arap veya İslam başkentine gelebilir. Seçim açık, birleşmeliyiz.

‘Her kırmızı çizgiyi aştınız’

İran Cumhurbaşkanı, Tel Aviv yönetimine hitaben, "Her kırmızı çizgiyi aştınız, her mantığı ve yasayı hiçe saydınız, her medeni davranış ilkesini ihlal ettiniz ancak istemeden de olsa önemli bir şey daha yaptınız. İslam ümmetinin kolektif iradesini uyandırdınız” ifadelerini kullandı.
