Bakanlıktan Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi

Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında CİMER'e gelen şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talebinde bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada "şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği" öne sürülürek, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunuldu.Bakanlık dilekçede vatandaşların CİMER üzerinden şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayette bulunduğunu belirterek, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmesini istedi.

