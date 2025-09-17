Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/bakanliktan-mabel-matizin-perperisan-sarkisina-erisim-engeli-talebi-1099451698.html
Bakanlıktan Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi
Bakanlıktan Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında erişim engeli talebinde bulundu. Talebin gerekçesi "kamu düzeni ve genel... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T20:59+0300
2025-09-17T21:10+0300
türki̇ye
mabel matiz
ankara
bilgi teknolojileri (bt)
sulh ceza hakimliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/07/1043972503_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_f9ab271f087f7cd86e39e92dd47824e2.jpg
Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında CİMER'e gelen şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talebinde bulundu.Bakanlıktan yapılan açıklamada "şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği" öne sürülürek, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunuldu.Bakanlık dilekçede vatandaşların CİMER üzerinden şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayette bulunduğunu belirterek, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmesini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/yilmaz-vural-sms-grup-sariyerin-yeni-teknik-direktoru-oldu-1099451468.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/07/1043972503_89:0:689:450_1920x0_80_0_0_7d8e2bd77687b13c975fa722d1338ec3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mabel matiz perperişan, mabel matiz erişim engeli, mabel matiz cimer
mabel matiz perperişan, mabel matiz erişim engeli, mabel matiz cimer

Bakanlıktan Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi

20:59 17.09.2025 (güncellendi: 21:10 17.09.2025)
© Fotoğraf : TwitterMabel Matiz
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında erişim engeli talebinde bulundu. Talebin gerekçesi "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" olarak değerlendirildi.
Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısı hakkında CİMER'e gelen şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talebinde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği" öne sürülürek, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne dilekçe sunuldu.
Bakanlık dilekçede vatandaşların CİMER üzerinden şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayette bulunduğunu belirterek, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmesini istedi.
Yılmaz Vural - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
SPOR
Yılmaz Vural, SMS Grup Sarıyer'in yeni teknik direktörü oldu
20:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала