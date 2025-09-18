https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/fransada-son-yillarin-en-buyuk-grevi-800-bin-kisi-sokaga-cikiyor-1099466402.html

Fransa’da son yılların en büyük grevi: 800 bin kişi sokağa çıkıyor

18.09.2025

10 Eylül’de gerçekleşen ve yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı eyleminin ardından bugün yapılacak eyleme en az dört kat katılım bekleniyor.Öğretmenler, sağlık çalışanları, ulaşım işçileri, eczacılar ve kamu sektöründe çalışanlar iş bırakarak sokaklara çıkıyor. Sendikalar, yeni başbakan Sebastien Lecornu’ya bütçe kesintilerini yeniden gözden geçirmesi ve ücretler, emeklilikler ile kamu hizmetleri konusunda adım atması için bir araya geldi.80 bin polis konuşlandırıldıSabah erken saatlerden itibaren ülke genelinde 80 bin kadar polis konuşlandırıldı.Sabah 07.00 itibarıyla Paris’in doğusunda, Somme bölgesindeki Amiens’te ve Normandiya’daki Le Havre’da liseler kapatıldı. Ülke genelinde tren seferleri de aksadı.Sendikaların önderliğinde ülke çapında toplam 250 yürüyüş planlandı.‘Fransa’daki öfkeyi dikkate almak zorunda’Bu eylemlerin, 2023’ten bu yana en büyük gösteri günü olması bekleniyor. 2023’te, Emmanuel Macron’un Fransız emeklilik yaşını parlamentoda oylama yapmadan 64’e yükseltmek için yürütme yetkilerini kullanmasına tepki olarak yüz binler sokaklara dökülmüştü.Kuzeydeki Hauts-de-France bölgesinde faaliyet gösteren ılımlı CFDT sendikasından Perrine Mohr, yerel kamu radyosu Ici’ye yaptığı açıklamada “Lecornu, Fransa’daki öfkeyi dikkate almak zorunda” dedi.Bütçe tartışmaları iki başbakanı gönderdiGösteriler, Fransa’da siyasi krizin ortasında gerçekleşiyor. Macron geçen hafta yakın müttefiki Lecornu’yu bir yıl içinde üçüncü başbakan olarak atadı. Önceki başbakanlar François Bayrou ve Michel Barnier, bütçe konusunda parlamentoyla yaşanan sert anlaşmazlıkların ardından görevden düşmüştü.Yeni başbakan Lecornu, merkezci selefi Bayrou’nun 8 Eylül’de 44 milyar euro’luk kemer sıkma programı ve kamu borcunu azaltmaya yönelik planı yüzünden güven oylamasını kaybetmesiyle ataandı.Fransa’da artan kamu borcuÜlke, AB’nin yüzde 3’lük tavanının neredeyse iki katı olan bütçe açığını azaltma ve GSYH’nin yüzde 114’üne denk gelen kamu borcunu düşürme baskısı altında.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, geçen hafta 'siyasi istikrarsızlığa ilişkin kaygılar nedeniyle' Fransa’nın kredi notunu düşürdü.

