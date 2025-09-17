https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/firavunun-paha-bicilemez-altin-bilezigi-kayboldu-1099447408.html

Firavunun 'paha biçilemez' altın bileziği kayboldu

Firavunun 'paha biçilemez' altın bileziği kayboldu

Sputnik Türkiye

Firavun Amenemope'ye ait 3 bin yıllık 'paha biçilemez' altın bileziği kayıplara karıştı. Mısır'da arama başlatıldı. İşte olası senaryolar...

2025-09-17T17:24+0300

2025-09-17T17:24+0300

2025-09-17T17:24+0300

yaşam

mısır

altın bilezik

firavun

tarihi eser kaçakçılığı

çalıntı

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099446941_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ed176dfb831efaa462c94a77a03450b6.jpg

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, lapis lazuli doğal taşlarıyla süslenmiş altın bilezik en son Tahrir Meydanı’ndaki müzenin restorasyon laboratuvarında görüldü. Açıklamada, konunun kolluk kuvvetlerine ve savcılık makamına iletildiği belirtildi.Fotoğrafı havaalanlarına dağıtıldıBileziğin bir fotoğrafı, ‘kaçakçılık girişimlerini önlemek için’ ülkenin tüm havaalanlarına, limanlarına ve kara sınır kapılarına dağıtıldı.Bilezik, Üçüncü Ara Dönem’den (MÖ yaklaşık 1076-723) ve Firavun Amenemope’ye aitti. Müzenin internet sitesine göre Amenemope, ‘Mısır’ın 21. Hanedanlığı’ndan, az bilinen ama ilgi çekici bir firavundu.’Bilezikle ilgili olası senaryolar ne?Adli arkeolog Christos Tsirogiannis, bileziğin kaybolmasının ‘şaşırtıcı olmadığını’ söyledi. Çünkü antik eserlere yönelik büyük piyasa dikkate alındığında birçok ihtimal olduğunu dile getirdi.Tsirogiannis, olası senaryoları şöyle sıraladı:İkinci senaryonun, 'altın için eritilmesi olduğunu' belirten arkeolog, bunun eserin kendisini satmaktan daha az karlı olduğunu, ancak çalan kişinin kimliğinin tespit edilme riskini de azalttığını söyledi.Uzmana göre, üçüncü senaryo olarak, bilezik özel bir koleksiyonda da son bulabilir. Bu olasılık da onu alan koleksiyoncu bileziğin çalıntı olduğunu bilerek alır ancak elden çıkartmaz.Antik eserlerin yasa dışı ticaretiAntik Mısır eserlerinin yasa dışı ticareti uzun zamandır Mısır için endişe kaynağı. Geçen yıl Mısır makamları, deniz dibinden yüzlerce antik eseri çalmaya çalışan iki kişiyi tutuklamıştı.Bakanlığın o dönemde verdiği bilgiye göre, bu kişiler eserleri İskenderiye liman kenti yakınlarındaki Abu Qir Körfezi’nin deniz tabanından çıkarmıştı. Yetkililer tarafından yakalandıklarında eşyaları kaçakçılığa hazırladıklarını itiraf etmişlerdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/tarihin-en-gizemli-kesfi-dunyanin-en-eski-mumyalari-guneydogu-asyada-bulundu-1099441110.html

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, bilezik, firavun, çalıntı