https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/fedden-ilk-faiz-indirimi-geldi-bitcoin-altin-ve-dovizde-son-durum-ne-1099454063.html

Fed’den ilk faiz indirimi geldi: Bitcoin, altın ve dövizde son durum ne?

Fed’den ilk faiz indirimi geldi: Bitcoin, altın ve dövizde son durum ne?

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği üzere politika faizini çeyrek puan düşürdü. Kararın ardından ABD borsaları günü dalgalı seyirle tamamladı. Ons altın ve... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T00:06+0300

2025-09-18T00:06+0300

2025-09-18T00:07+0300

ekonomi̇

altın

gram altın

dolar

dolar/tl

dolar rezervi

bitcoin

bitcoin madenciliği

fed

fed faiz kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg

Fed'in Aralık’tan bu yana yaptığı ilk faiz indirimi, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminin 'risk yönetimi' amaçlı olduğunu belirterek işgücü piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekti. Powell, “İşgücü piyasası biraz zayıflıyor. Bu nedenle faiz indirimi uygun görüldü ancak enflasyon riskleri nedeniyle hızlı bir indirim süreci olmayacak” dedi.Kararın ardından ABD borsaları günü dalgalı seyirle tamamladı. Dow Jones Endeksi 260 puan (yüzde 0.57) yükselirken, S&P 500 yüzde 0.1 geriledi, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 0.33 düşüş kaydetti.Karar sonrasında dolar endeksi önce yüzde 0.4 gerilese de Powell’ın açıklamalarıyla kayıplarını telafi ederek yüzde 0.3 yükseldi.Ons altın 3 bin 707 dolar seviyesine çıkarken, gram altın 4 bin 918 lira seviyesine yükseldi. Kripto piyasasında ise yalnızca 30 dakika içinde 105 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fed-faiz-kararini-acikladi-1099451574.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, gram altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, bitcoin, bitcoin madenciliği, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)