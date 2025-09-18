Türkiye
Fed’den ilk faiz indirimi geldi: Bitcoin, altın ve dövizde son durum ne?
Fed’den ilk faiz indirimi geldi: Bitcoin, altın ve dövizde son durum ne?
ekonomi̇
altın
gram altın
dolar
dolar/tl
dolar rezervi
bitcoin
bitcoin madenciliği
fed
fed faiz kararı
altın, gram altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, bitcoin, bitcoin madenciliği, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)
00:06 18.09.2025 (güncellendi: 00:07 18.09.2025)
ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği üzere politika faizini çeyrek puan düşürdü. Kararın ardından ABD borsaları günü dalgalı seyirle tamamladı. Ons altın ve dolar yükselirken, kripto piyasasında düşüş yaşandı.
Fed'in Aralık’tan bu yana yaptığı ilk faiz indirimi, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminin 'risk yönetimi' amaçlı olduğunu belirterek işgücü piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekti. Powell, “İşgücü piyasası biraz zayıflıyor. Bu nedenle faiz indirimi uygun görüldü ancak enflasyon riskleri nedeniyle hızlı bir indirim süreci olmayacak” dedi.
Kararın ardından ABD borsaları günü dalgalı seyirle tamamladı. Dow Jones Endeksi 260 puan (yüzde 0.57) yükselirken, S&P 500 yüzde 0.1 geriledi, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 0.33 düşüş kaydetti.
Karar sonrasında dolar endeksi önce yüzde 0.4 gerilese de Powell’ın açıklamalarıyla kayıplarını telafi ederek yüzde 0.3 yükseldi.
Ons altın 3 bin 707 dolar seviyesine çıkarken, gram altın 4 bin 918 lira seviyesine yükseldi. Kripto piyasasında ise yalnızca 30 dakika içinde 105 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.
FED Başkanı Jerome Powell - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
