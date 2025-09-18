https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/fedden-ilk-faiz-indirimi-geldi-bitcoin-altin-ve-dovizde-son-durum-ne-1099454063.html
Fed’den ilk faiz indirimi geldi: Bitcoin, altın ve dövizde son durum ne?
Fed’den ilk faiz indirimi geldi: Bitcoin, altın ve dövizde son durum ne?
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği üzere politika faizini çeyrek puan düşürdü. Kararın ardından ABD borsaları günü dalgalı seyirle tamamladı. Ons altın ve... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T00:06+0300
2025-09-18T00:06+0300
2025-09-18T00:07+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
dolar
dolar/tl
dolar rezervi
bitcoin
bitcoin madenciliği
fed
fed faiz kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_532772799b10f12dda29992772c3682c.jpg
Fed'in Aralık’tan bu yana yaptığı ilk faiz indirimi, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminin 'risk yönetimi' amaçlı olduğunu belirterek işgücü piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekti. Powell, “İşgücü piyasası biraz zayıflıyor. Bu nedenle faiz indirimi uygun görüldü ancak enflasyon riskleri nedeniyle hızlı bir indirim süreci olmayacak” dedi.Kararın ardından ABD borsaları günü dalgalı seyirle tamamladı. Dow Jones Endeksi 260 puan (yüzde 0.57) yükselirken, S&P 500 yüzde 0.1 geriledi, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 0.33 düşüş kaydetti.Karar sonrasında dolar endeksi önce yüzde 0.4 gerilese de Powell’ın açıklamalarıyla kayıplarını telafi ederek yüzde 0.3 yükseldi.Ons altın 3 bin 707 dolar seviyesine çıkarken, gram altın 4 bin 918 lira seviyesine yükseldi. Kripto piyasasında ise yalnızca 30 dakika içinde 105 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/fed-faiz-kararini-acikladi-1099451574.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0a/1096904790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5c4958632d07253b59cd1747af6037ad.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
altın, gram altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, bitcoin, bitcoin madenciliği, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)
altın, gram altın, dolar, dolar/tl, dolar rezervi, bitcoin, bitcoin madenciliği, fed, fed faiz kararı, abd merkez bankası (fed)
Fed’den ilk faiz indirimi geldi: Bitcoin, altın ve dövizde son durum ne?
00:06 18.09.2025 (güncellendi: 00:07 18.09.2025)
ABD Merkez Bankası (Fed), beklendiği üzere politika faizini çeyrek puan düşürdü. Kararın ardından ABD borsaları günü dalgalı seyirle tamamladı. Ons altın ve dolar yükselirken, kripto piyasasında düşüş yaşandı.
Fed'in Aralık’tan bu yana yaptığı ilk faiz indirimi, piyasalarda dalgalanmalara neden oldu.
Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminin 'risk yönetimi' amaçlı olduğunu belirterek işgücü piyasasındaki zayıflamaya dikkat çekti. Powell, “İşgücü piyasası biraz zayıflıyor. Bu nedenle faiz indirimi uygun görüldü ancak enflasyon riskleri nedeniyle hızlı bir indirim süreci olmayacak” dedi.
Kararın ardından ABD borsaları günü dalgalı seyirle tamamladı. Dow Jones Endeksi 260 puan (yüzde 0.57) yükselirken, S&P 500 yüzde 0.1 geriledi, teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite ise yüzde 0.33 düşüş kaydetti.
Karar sonrasında dolar endeksi önce yüzde 0.4 gerilese de Powell’ın açıklamalarıyla kayıplarını telafi ederek yüzde 0.3 yükseldi.
Ons altın 3 bin 707 dolar seviyesine çıkarken, gram altın 4 bin 918 lira seviyesine yükseldi. Kripto piyasasında ise yalnızca 30 dakika içinde 105 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.