Eşref Rüya sezonu açtı: İlk bölüm gündem oldu
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya 2. sezonuna 14. bölümle başladı. Eşref hapisten çıktı, Kadir’in yeni ortağıyla gerilim tırmandı. Dinçer’in... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
demet özdemir, çağatay ulusoy, eşref rüya
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya 2. sezonuna 14. bölümle başladı. Eşref hapisten çıktı, Kadir’in yeni ortağıyla gerilim tırmandı. Dinçer’in yıllardır sakladığı kin açığa çıktı. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi, sezonun ilk bölümüyle gündem oldu.
Sevilen dizi Eşref Rüya 14. bölümüyle dün akşam 2. sezona başladı. Yeni sezonda diziye birçok yeni isim kadroya katıldı. Levent Özdilek, Taner Rumeli, Galip Erdal, Muttalip Müjdeci ve Ebru Nil Aydın gibi oyuncular yeni sezonda Eşref Rüya dizisinde izleyicilerle buluştu.
Yeni bölümle seyirciyle buluşan dizi sosyal medyada gündem oldu.
Taner Rumeli, dizide karizmatik ve intikam tutkusu ile dikkat çeken Dinçer Burçay karakterini canlandırıyor.
Eşref Rüya 14. bölümde neler oldu?
Eşref, hapiste kurduğu otoriteyle düşmanlarına gözdağı verirken, Nisan hızla şöhret kazanmaktadır. Kadir, güç hırsıyla Yetimler’i ilkelerinden uzaklaştıracak planlar yapar ancak yeni ortaklığı onu beklenmedik bir durumun içine sürükler. Geçmişten çıkan gizemli bir isim, Nisan ve Eşref’in hayatlarını altüst ederken ikilinin aşkı en büyük sınavıyla yüzleşir.