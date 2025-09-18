Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/esref-ruya-sezonu-acti-ilk-bolum-gundem-oldu-1099456800.html
Eşref Rüya sezonu açtı: İlk bölüm gündem oldu
Eşref Rüya sezonu açtı: İlk bölüm gündem oldu
Sputnik Türkiye
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya 2. sezonuna 14. bölümle başladı. Eşref hapisten çıktı, Kadir’in yeni ortağıyla gerilim tırmandı. Dinçer’in... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T07:18+0300
2025-09-18T07:18+0300
yaşam
demet özdemir
çağatay ulusoy
eşref rüya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099456846_0:0:591:332_1920x0_80_0_0_fc90941464af7cdd5eb759cc2de56e4e.jpg
Sevilen dizi Eşref Rüya 14. bölümüyle dün akşam 2. sezona başladı. Yeni sezonda diziye birçok yeni isim kadroya katıldı. Levent Özdilek, Taner Rumeli, Galip Erdal, Muttalip Müjdeci ve Ebru Nil Aydın gibi oyuncular yeni sezonda Eşref Rüya dizisinde izleyicilerle buluştu. Yeni bölümle seyirciyle buluşan dizi sosyal medyada gündem oldu. Taner Rumeli, dizide karizmatik ve intikam tutkusu ile dikkat çeken Dinçer Burçay karakterini canlandırıyor.Eşref Rüya 14. bölümde neler oldu?Eşref, hapiste kurduğu otoriteyle düşmanlarına gözdağı verirken, Nisan hızla şöhret kazanmaktadır. Kadir, güç hırsıyla Yetimler’i ilkelerinden uzaklaştıracak planlar yapar ancak yeni ortaklığı onu beklenmedik bir durumun içine sürükler. Geçmişten çıkan gizemli bir isim, Nisan ve Eşref’in hayatlarını altüst ederken ikilinin aşkı en büyük sınavıyla yüzleşir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/rtukun-sorusturma-baslattigi-kizilcik-serbetinin-yapimcisindan-aciklama-dizi-bitiyor-mu-1099374311.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099456846_3:0:446:332_1920x0_80_0_0_a8667c6b18ecd9c034724db7bb863e08.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
demet özdemir, çağatay ulusoy, eşref rüya
demet özdemir, çağatay ulusoy, eşref rüya

Eşref Rüya sezonu açtı: İlk bölüm gündem oldu

07:18 18.09.2025
© FotoğrafEşref Rüya dizisi
Eşref Rüya dizisi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Eşref Rüya 2. sezonuna 14. bölümle başladı. Eşref hapisten çıktı, Kadir’in yeni ortağıyla gerilim tırmandı. Dinçer’in yıllardır sakladığı kin açığa çıktı. Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı dizi, sezonun ilk bölümüyle gündem oldu.
Sevilen dizi Eşref Rüya 14. bölümüyle dün akşam 2. sezona başladı. Yeni sezonda diziye birçok yeni isim kadroya katıldı. Levent Özdilek, Taner Rumeli, Galip Erdal, Muttalip Müjdeci ve Ebru Nil Aydın gibi oyuncular yeni sezonda Eşref Rüya dizisinde izleyicilerle buluştu.
Yeni bölümle seyirciyle buluşan dizi sosyal medyada gündem oldu.
Taner Rumeli, dizide karizmatik ve intikam tutkusu ile dikkat çeken Dinçer Burçay karakterini canlandırıyor.

Eşref Rüya 14. bölümde neler oldu?

Eşref, hapiste kurduğu otoriteyle düşmanlarına gözdağı verirken, Nisan hızla şöhret kazanmaktadır. Kadir, güç hırsıyla Yetimler’i ilkelerinden uzaklaştıracak planlar yapar ancak yeni ortaklığı onu beklenmedik bir durumun içine sürükler. Geçmişten çıkan gizemli bir isim, Nisan ve Eşref’in hayatlarını altüst ederken ikilinin aşkı en büyük sınavıyla yüzleşir.
Kızılcık Şerbeti, sezonun ilk bölümüyle en çok izlenen yapım oldu: Milyonlar yasak aşkı konuşuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2025
YAŞAM
RTÜK'ün soruşturma başlattığı Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama: Dizi bitiyor mu?
15 Eylül, 12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала