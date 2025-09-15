https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/rtukun-sorusturma-baslattigi-kizilcik-serbetinin-yapimcisindan-aciklama-dizi-bitiyor-mu-1099374311.html

RTÜK'ün soruşturma başlattığı Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama: Dizi bitiyor mu?

Kızılcık Şerbeti yayından mı kalkıyor?

2025-09-15T12:36+0300

2025-09-15T12:36+0300

2025-09-15T12:36+0300

Show TV'de ekranlara gelen Kızılcık Şerbeti dizisi hakkında RTÜK soruşturma başlatmıştı. Kızılcık Şerbeti final mi yapacak? Kızılcık Şerbeti yayından kaldırılacak mı? sorusunun yanıtı merak edilirken, yapımcı şirketten açıklama geldi. Şirket yaptığı açıklamada, "Aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı, aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz." ifadelerine yer verdi. RTÜK Başkanı: Çok sayıda şikayet geldiYeni sezonu başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa ve Firaz karakterleri arasında yaşananlar hakkında kendilerine çok sayıda şikayet geldiğini belirten Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, bu şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini açıkladı. Şahin, bahse konu yapımla ilgili gerekli işlemlerin ivedilikle yapılacağını da duyurdu.Türk toplumunun kadim değerleri vurgusu Bu gelişmenin ardından dizinin yapımcısı Gold Yapım bir açıklama yayımladı ve inceleme başlatılmasından dolayı üzgün olduklarını kaydetti. Yapılan açıklamada, "Öncelikle “Kızılcık Şerbeti” dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ya da aşağılama söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz. Bu noktada belirtmek isteriz ki TV dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden TV dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmakta olduğumuzu belirtiriz.Olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğizGold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak Aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı, aynı zamanda saygı ile karşıladığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz."

