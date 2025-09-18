https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/chpnin-olaganustu-kurultay-karari-yskya-tasindi-ysk-yarin-toplaniyor-1099479627.html

CHP'nin olağanüstü kurultay kararı YSK'ya taşındı: YSK, yarın toplanıyor

CHP'nin olağanüstü kurultay kararı YSK'ya taşındı: YSK, yarın toplanıyor

Sputnik Türkiye

CHP'nin olağanüstü kurultay kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. YSK, yarın saat 15.30'da yapacağı toplantıda CHP'li delegelerin kurultayın iptali talebini... 18.09.2025

CHP’li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuş, ancak başvuru reddedilmişti.İptal talebinde ısrar eden delege, bu kez Ankara İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu da talebi, 'karar verilmesine yer yok' gerekçesiyle reddetti. Kararda, ilçe seçim kurulu başkanının kararının kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.CHP, kurultayın iptalini 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. YSK, söz konusu itirazı yarın saat 15.30’da yapılacak gündem toplantısında görüşeceğini açıkladı.

