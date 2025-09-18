https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/chpnin-olaganustu-kurultay-karari-yskya-tasindi-ysk-yarin-toplaniyor-1099479627.html
CHP'nin olağanüstü kurultay kararı YSK'ya taşındı: YSK, yarın toplanıyor
CHP'nin olağanüstü kurultay kararı YSK'ya taşındı: YSK, yarın toplanıyor
Sputnik Türkiye
CHP'nin olağanüstü kurultay kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. YSK, yarın saat 15.30'da yapacağı toplantıda CHP'li delegelerin kurultayın iptali talebini... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T19:25+0300
2025-09-18T19:25+0300
2025-09-18T19:25+0300
türki̇ye
chp
yüksek seçim kurulu (ysk)
ysk
seçim
seçim yasası
seçim sonuçları
kurultay
olağanüstü kurultay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7114efd7aab8dfa05cb0ffb39afc7061.jpg
CHP’li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuş, ancak başvuru reddedilmişti.İptal talebinde ısrar eden delege, bu kez Ankara İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu da talebi, 'karar verilmesine yer yok' gerekçesiyle reddetti. Kararda, ilçe seçim kurulu başkanının kararının kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.CHP, kurultayın iptalini 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. YSK, söz konusu itirazı yarın saat 15.30’da yapılacak gündem toplantısında görüşeceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ysk-chp-istanbul-olaganustu-il-kongresi-hakkinda-karar-verdi-1099235909.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65602f615a1ad520e35e0f9574f1ad53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, kurultay, olağanüstü kurultay
chp, yüksek seçim kurulu (ysk), ysk, seçim, seçim yasası, seçim sonuçları, kurultay, olağanüstü kurultay
CHP'nin olağanüstü kurultay kararı YSK'ya taşındı: YSK, yarın toplanıyor
CHP'nin olağanüstü kurultay kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. YSK, yarın saat 15.30'da yapacağı toplantıda CHP'li delegelerin kurultayın iptali talebini değerlendireceğini duyurdu.
CHP’li bir delege, 21 Eylül Pazar günü yapılacak 22’nci Olağanüstü Kurultay’ın iptali için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuş, ancak başvuru reddedilmişti.
İptal talebinde ısrar eden delege, bu kez Ankara İl Seçim Kurulu’na başvurdu. İl Seçim Kurulu da talebi, 'karar verilmesine yer yok' gerekçesiyle reddetti. Kararda, ilçe seçim kurulu başkanının kararının kesin olduğu ve il seçim kurulunun itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı vurgulandı.
CHP, kurultayın iptalini 'tam kanunsuzluk' iddiasıyla Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. YSK, söz konusu itirazı yarın saat 15.30’da yapılacak gündem toplantısında görüşeceğini açıkladı.