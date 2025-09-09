Türkiye
YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi
YSK, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı’nın adresini Sarıyer olarak değiştirdi.CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nı Bahçelievler’e taşımasının ardından oluşan kongre yetkisi tartışmasını YSK karara bağladı. YSK, 24 Eylül’deki Olağanüstü İl Kongresi sürecinin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.
YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi

17:39 09.09.2025 (güncellendi: 17:55 09.09.2025)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine aldığı kararla, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin Sarıyer’de yapılmasına ve sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.
YSK, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı’nın adresini Sarıyer olarak değiştirdi.
CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nı Bahçelievler’e taşımasının ardından oluşan kongre yetkisi tartışmasını YSK karara bağladı. YSK, 24 Eylül’deki Olağanüstü İl Kongresi sürecinin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.
