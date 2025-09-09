https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/ysk-chp-istanbul-olaganustu-il-kongresi-hakkinda-karar-verdi-1099235909.html
YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi
YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi
Sputnik Türkiye
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine aldığı kararla, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin Sarıyer’de yapılmasına ve... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T17:39+0300
2025-09-09T17:39+0300
2025-09-09T17:55+0300
poli̇ti̇ka
ysk
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk)
chp i̇stanbul i̇l merkezi
chp genel merkezi
chp kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7114efd7aab8dfa05cb0ffb39afc7061.jpg
YSK, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı’nın adresini Sarıyer olarak değiştirdi.CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nı Bahçelievler’e taşımasının ardından oluşan kongre yetkisi tartışmasını YSK karara bağladı. YSK, 24 Eylül’deki Olağanüstü İl Kongresi sürecinin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/gursel-tekin-taksimde-celenk-birakti-hangi-binaya-gidecegini-acikladi-1099213911.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/17/1094777954_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65602f615a1ad520e35e0f9574f1ad53.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ysk, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi, chp genel merkezi, chp kurultayı
ysk, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhuriyet halk partisi (chp) merkez yönetim kurulu (myk), chp i̇stanbul i̇l merkezi, chp genel merkezi, chp kurultayı
YSK, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi
17:39 09.09.2025 (güncellendi: 17:55 09.09.2025)
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nun başvurusu üzerine aldığı kararla, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin Sarıyer’de yapılmasına ve sürecin Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.
YSK, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Başkanlığı’nın adresini Sarıyer olarak değiştirdi.
CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nı Bahçelievler’e taşımasının ardından oluşan kongre yetkisi tartışmasını YSK karara bağladı. YSK, 24 Eylül’deki Olağanüstü İl Kongresi sürecinin Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından yürütülmesine hükmetti.