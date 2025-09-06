https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/dilan-polat-engin-polata-rest-cekti-bosanma-karari-aldi-mesajlari-ifsa-etti-1099157672.html
Dilan Polat, Engin Polat’a rest çekti: Boşanma kararı aldı, mesajları ifşa etti
Dilan Polat, Engin Polat’a rest çekti: Boşanma kararı aldı, mesajları ifşa etti
Sputnik Türkiye
Fenomen Dilan Polat, bu kez eşi Engin Polat ile yaşadığı kavga nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Eşinin kendisini evden kovduğunu ileri... 06.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-06T13:37+0300
2025-09-06T13:37+0300
2025-09-06T13:37+0300
türki̇ye
dilan polat
engin polat
boşanma
galatasaray
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099157818_0:0:1171:659_1920x0_80_0_0_f38f76e29d443e66087a11c49ced6579.jpg
Geçtiğimiz yıllarda kara para aklama iddialarıyla tutuklanarak aylarca cezaevinde kalan ve sonrasında serbest bırakılan Dilan Polat, yeniden gündemde. Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan Polat, bu kez eşi Engin Polat ile yaşadığı kavga nedeniyle gündeme geldi.'Kertenkeleye benziyorsun' çıkışıEngin Polat’la yaşadığı tartışmayı Instagram hesabından anbean paylaşan Dilan Polat, boşanacağını ileri sürdü. Eşine ağır sözler sarf eden Polat, “Kertenkeleye benziyorsun, ben varsam sen varsın” ifadelerini kullandı.Evden kovma iddiasıDilan Polat, eşi Engin Polat’ın kendisini evden kovduğunu iddia ederek, “Ne önemi var? Kovdu mu kovdu. Hem de deli gibi ama bağıra çağıra yaptı. Görseniz canavar gibiydi. Resmen korktum, gittim” sözleriyle yaşananları anlattı.Mesajları ifşa ettiPolat, kavganın ardından eşiyle yaptığı WhatsApp konuşmalarını da sosyal medyada paylaştı. Engin Polat’ın gönderdiği “Ne yaparsanız yapın! İthamlarına dikkat et” mesajına karşılık, Dilan Polat, “Boşanıyorum senden, sana şaka geliyor” yanıtını verdi.Yapay zekâ ile intikamDilan Polat, eşinden intikamını da sosyal medya üzerinden aldı. Yapay zekâ kullanarak Galatasaray görselleri hazırlayan Polat, Engin Polat’ı sarı-kırmızılı forma içinde gösterdi ve kendisini futbolcular arasında konumlandırdı.Sosyal medyada gündem olduDilan ve Engin Polat çiftinin “evlere şenlik” kavgası kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250906/ay-kizil-renkte-parlayacak-hafta-sonu-kanli-ay-tutulmasi-turkiyeden-de-izlenebilecek-1099153865.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099157818_0:0:1171:879_1920x0_80_0_0_2c11bceecf55b41585d871a3a100f073.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dilan polat, engin polat, boşanma, galatasaray
dilan polat, engin polat, boşanma, galatasaray
Dilan Polat, Engin Polat’a rest çekti: Boşanma kararı aldı, mesajları ifşa etti
Fenomen Dilan Polat, bu kez eşi Engin Polat ile yaşadığı kavga nedeniyle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu. Eşinin kendisini evden kovduğunu ileri süren Polat, boşanacağını açıkladı. Eşiyle mesajlaşmalarını ifşa eden Dilan Polat, yapay zekâ ile hazırladığı Galatasaray görselleriyle de intikamını aldı.
Geçtiğimiz yıllarda kara para aklama iddialarıyla tutuklanarak aylarca cezaevinde kalan ve sonrasında serbest bırakılan Dilan Polat, yeniden gündemde. Hayatının her anını sosyal medyada paylaşan Polat, bu kez eşi Engin Polat ile yaşadığı kavga nedeniyle gündeme geldi.
'Kertenkeleye benziyorsun' çıkışı
Engin Polat’la yaşadığı tartışmayı Instagram hesabından anbean paylaşan Dilan Polat, boşanacağını ileri sürdü. Eşine ağır sözler sarf eden Polat, “Kertenkeleye benziyorsun, ben varsam sen varsın” ifadelerini kullandı.
Dilan Polat, eşi Engin Polat’ın kendisini evden kovduğunu iddia ederek, “Ne önemi var? Kovdu mu kovdu. Hem de deli gibi ama bağıra çağıra yaptı. Görseniz canavar gibiydi. Resmen korktum, gittim” sözleriyle yaşananları anlattı.
Polat, kavganın ardından eşiyle yaptığı WhatsApp konuşmalarını da sosyal medyada paylaştı. Engin Polat’ın gönderdiği “Ne yaparsanız yapın! İthamlarına dikkat et” mesajına karşılık, Dilan Polat, “Boşanıyorum senden, sana şaka geliyor” yanıtını verdi.
Dilan Polat, eşinden intikamını da sosyal medya üzerinden aldı. Yapay zekâ kullanarak Galatasaray görselleri hazırlayan Polat, Engin Polat’ı sarı-kırmızılı forma içinde gösterdi ve kendisini futbolcular arasında konumlandırdı.
Sosyal medyada gündem oldu
Dilan ve Engin Polat çiftinin “evlere şenlik” kavgası kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konusu haline geldi.