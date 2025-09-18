Türkiye
Çanakkale'de orman yangını: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Çanakkale'de orman yangını: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Çanakkale Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Çanakkale Ezine zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Önce zeytin ağaçları tutuştuAkköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerin ekipleri de destek veriyor.
Çanakkale'de orman yangını: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı

Çanakkale Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale Ezine zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Önce zeytin ağaçları tutuştu

Akköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerin ekipleri de destek veriyor.
