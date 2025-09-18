https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/canakkalede-orman-yangini-tarim-arazisinde-basladi-ormana-sicradi-1099478590.html
Çanakkale'de orman yangını: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Çanakkale'de orman yangını: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Sputnik Türkiye
Çanakkale Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T18:10+0300
2025-09-18T18:10+0300
2025-09-18T18:10+0300
türki̇ye
çanakkale
yangın
orman yangını
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099478434_0:503:1142:1145_1920x0_80_0_0_cf744221f3d9227331073d867c4a3998.jpg
Çanakkale Ezine zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Önce zeytin ağaçları tutuştuAkköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerin ekipleri de destek veriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/koycegizde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1099428354.html
türki̇ye
çanakkale
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099478434_0:396:1142:1253_1920x0_80_0_0_ce21a874266e09cb9e9919d036df7281.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çanakkale, yangın, orman yangını
çanakkale, yangın, orman yangını
Çanakkale'de orman yangını: Tarım arazisinde başladı, ormana sıçradı
Çanakkale Ezine'de tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Çanakkale Ezine zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangın kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Önce zeytin ağaçları tutuştu
Akköy köyündeki zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerin ekipleri de destek veriyor.