Köyceğiz'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına çok sayıda hava aracı ve... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Karaseç mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

