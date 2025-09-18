https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bmgkda-gazze-karari-abd-vetosuyla-reddedildi-1099484059.html
BMGK’da Gazze kararı ABD Veto’suyla reddedildi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesle sınırsız insani yardım sağlanmasını öngören karar tasarısı ABD tarafından...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_0:94:3307:1954_1920x0_80_0_0_2d6faa05e66dddf620efcae563c0fe40.jpg
Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'de acil ateşkes önergesini veto etti.İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını genişletme planları sonrası sunulan tasarı, BMGK’de yapılan oylamada 14 üyenin 'evet' oyuna karşılık ABD’nin veto oyuyla reddedildi.ABD temsilcisi, veto gerekçesini açıklarken, tasarının Hamas’ı kınamakta ve İsrail’in kendini savunma hakkını tanımakta yetersiz olduğunu belirtti. ABD, tasarının Hamas yanlısı bir yaklaşımı meşrulaştırdığını ve esirlerin serbest bırakılmadan Gazze’de ateşkes sağlanamayacağını savundu.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096809575_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_3d16a5ed3395be9784b7781a6827688c.jpg
