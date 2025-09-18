Türkiye
BMGK’da Gazze kararı ABD Veto’suyla reddedildi
BMGK’da Gazze kararı ABD Veto’suyla reddedildi
2025-09-18T23:01+0300
2025-09-18T23:01+0300
Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'de acil ateşkes önergesini veto etti.İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını genişletme planları sonrası sunulan tasarı, BMGK’de yapılan oylamada 14 üyenin 'evet' oyuna karşılık ABD’nin veto oyuyla reddedildi.ABD temsilcisi, veto gerekçesini açıklarken, tasarının Hamas’ı kınamakta ve İsrail’in kendini savunma hakkını tanımakta yetersiz olduğunu belirtti. ABD, tasarının Hamas yanlısı bir yaklaşımı meşrulaştırdığını ve esirlerin serbest bırakılmadan Gazze’de ateşkes sağlanamayacağını savundu.
gazze, abd, i̇srail
BMGK'da Gazze kararı ABD Veto'suyla reddedildi

23:01 18.09.2025
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de acil ve kalıcı ateşkesle sınırsız insani yardım sağlanmasını öngören karar tasarısı ABD tarafından veto edildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'de acil ateşkes önergesini veto etti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonlarını genişletme planları sonrası sunulan tasarı, BMGK’de yapılan oylamada 14 üyenin 'evet' oyuna karşılık ABD’nin veto oyuyla reddedildi.
ABD temsilcisi, veto gerekçesini açıklarken, tasarının Hamas’ı kınamakta ve İsrail’in kendini savunma hakkını tanımakta yetersiz olduğunu belirtti. ABD, tasarının Hamas yanlısı bir yaklaşımı meşrulaştırdığını ve esirlerin serbest bırakılmadan Gazze’de ateşkes sağlanamayacağını savundu.
DÜNYA
BM Güvenlik Konseyi, Gazze ve Ukrayna konulu toplantılar düzenleyecek
21:49
