BM Güvenlik Konseyi, Gazze ve Ukrayna konulu toplantılar düzenleyecek

BM Güvenlik Konseyi, Gazze ve Ukrayna konulu toplantılar düzenleyecek

BM Güvenlik Konseyi, 23 Eylül’de Genel Kurul’un yüksek düzeyli haftasının ilk gününde Gazze ve Ukrayna konularını ele almak üzere üst düzey toplantılar... 18.09.2025, Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) dönem başkanlığını yürüten Güney Kore’nin BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli haftasının ilk günü olan 23 Eylül'de Gazze ve Ukrayna konulu toplantılar düzenlenecek.Açıklamaya göre, Gazze toplantısı yerel saatle 13.00-16.00 (TSİ 20.00-23.00) arasında yapılacak. Ardından Ukrayna toplantısı, New York saatiyle 16.00-19.00 (TSİ 23.00-02.00) arasında gerçekleştirilecek.Her iki toplantının da üst düzeyde yapılacağı belirtildi.

