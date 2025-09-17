Türkiye
Kremlin: Rusya, Ukrayna konusunda müzakerelere açık olmaya devam ediyor
Rusya’nın Ukrayna konusunda müzakere sürecine hâlâ açık olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, önceliğin Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözüme... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarına ilişkin bir soru üzerine, “Biz duruşumuzu koruyoruz, müzakere sürecine açığız. Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının bizim için tercih olduğunu söylemeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.‘ABD ile temaslar devam ediyor’Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında telefon veya doğrudan bir görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine de şunu dedi:Gerektiğinde ve liderlerin takdirine bağlı olarak bu tür görüşmelerin en üst düzeyde çok hızlı bir şekilde organize edilmesi için her türlü imkânın bulunduğunu kaydeden Peskov, “Halihazırda, olası telefon görüşmesi veya yeni yüz yüze görüşmenin tarihi konusunda bir anlaşma yok” diye ekledi.‘Rusya, Batı’nın yaptırımlarından etkilenmiyor’Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rusya'ya yönelik “ekonomik baskıyı artırmak" için ek önlemler yoluyla ortak çabaların güçlendirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile "iyi bir görüşme" gerçekleştirdiği yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, şunu dedi:Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik hasımca çizgisine devam ettiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, 19. yaptırım paketi ile ilgili şu yorumda bulundu:‘BMGK reformu ancak mutabakatla mümkün’Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reform edilmesi ve hızla değişen yeni dönemin yeni gerçeklerine uyarlanması gerektiği fikrini tutarlı bir şekilde desteklediklerini dile getiren Peskov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Peskov, Rusya’nın birçok ülke olduğu gibi BM merkezli bir sistemi savunduğunu da sözlerine ekledi.
14:04 17.09.2025
Rusya’nın Ukrayna konusunda müzakere sürecine hâlâ açık olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, önceliğin Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözüme kavuşturmak olduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.
Peskov, Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarına ilişkin bir soru üzerine, “Biz duruşumuzu koruyoruz, müzakere sürecine açığız. Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının bizim için tercih olduğunu söylemeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

‘ABD ile temaslar devam ediyor’

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında telefon veya doğrudan bir görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine de şunu dedi:
Çeşitli kanallar aracılığıyla, hem diplomatik kanallar hem de ülke liderlerinin kendi yönetimlerindeki temsilcileri aracılığıyla temaslar devam ediyor. Bu diyalog devam ediyor, ancak henüz üst düzey bir temas için bir plan yok.
Gerektiğinde ve liderlerin takdirine bağlı olarak bu tür görüşmelerin en üst düzeyde çok hızlı bir şekilde organize edilmesi için her türlü imkânın bulunduğunu kaydeden Peskov, “Halihazırda, olası telefon görüşmesi veya yeni yüz yüze görüşmenin tarihi konusunda bir anlaşma yok” diye ekledi.

‘Rusya, Batı’nın yaptırımlarından etkilenmiyor’

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rusya'ya yönelik “ekonomik baskıyı artırmak" için ek önlemler yoluyla ortak çabaların güçlendirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile "iyi bir görüşme" gerçekleştirdiği yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, şunu dedi:
Onlar, yaptırım politikasını sürdürmenin Rusya’nın tutumunu bir şekilde etkileyebileceği yanılgısına düşüyorlar. Ulusal çıkarlarını savunan Rusya bu yaptırımlardan kesinlikle etkilenmiyor. Son üç yıl da bunu açıkça gösteriyor.
Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik hasımca çizgisine devam ettiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, 19. yaptırım paketi ile ilgili şu yorumda bulundu:
Aslında, önceki 18 paketi yargılamak bize düşmez; ne kadar etkili olduklarına karar vermek başkalarına düşer. Belki de, bu 18 paketin etkinliğini tartışıyorsak, AB ekonomisine verdikleri zararı görmezden gelmek imkânsız. Bu durumda, AB bu yıkıcı yola devam ediyor.

‘BMGK reformu ancak mutabakatla mümkün’

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reform edilmesi ve hızla değişen yeni dönemin yeni gerçeklerine uyarlanması gerektiği fikrini tutarlı bir şekilde desteklediklerini dile getiren Peskov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Güvenlik Konseyi'ni reform etme fırsatını elde etmek için bir tür mutabakat sağlanması gerekir. Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ülkelerin görüşleri bu kadar taban tabana zıtken, fiili bir mutabakat sağlamak şu anda mümkün değil.
Peskov, Rusya’nın birçok ülke olduğu gibi BM merkezli bir sistemi savunduğunu da sözlerine ekledi.
