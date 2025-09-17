https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/kremlin-rusya-ukrayna-konusunda-muzakerelere-acik-olmaya-devam-ediyor-1099439339.html

Kremlin: Rusya, Ukrayna konusunda müzakerelere açık olmaya devam ediyor

Kremlin: Rusya, Ukrayna konusunda müzakerelere açık olmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna konusunda müzakere sürecine hâlâ açık olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Peskov, önceliğin Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözüme... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T14:04+0300

2025-09-17T14:04+0300

2025-09-17T14:03+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

vladimir putin

ukrayna

abd

donald trump

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

ab

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü basın toplantısında güncel konulara ilişkin soruları yanıtladı.Peskov, Ukrayna krizine çözüm bulma çabalarına ilişkin bir soru üzerine, “Biz duruşumuzu koruyoruz, müzakere sürecine açığız. Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasının bizim için tercih olduğunu söylemeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.‘ABD ile temaslar devam ediyor’Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’li mevkidaşı Donald Trump arasında telefon veya doğrudan bir görüşme olasılığına ilişkin bir soru üzerine de şunu dedi:Gerektiğinde ve liderlerin takdirine bağlı olarak bu tür görüşmelerin en üst düzeyde çok hızlı bir şekilde organize edilmesi için her türlü imkânın bulunduğunu kaydeden Peskov, “Halihazırda, olası telefon görüşmesi veya yeni yüz yüze görüşmenin tarihi konusunda bir anlaşma yok” diye ekledi.‘Rusya, Batı’nın yaptırımlarından etkilenmiyor’Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Rusya'ya yönelik “ekonomik baskıyı artırmak" için ek önlemler yoluyla ortak çabaların güçlendirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile "iyi bir görüşme" gerçekleştirdiği yönündeki sözlerini değerlendiren Peskov, şunu dedi:Avrupa Birliği’nin Rusya’ya yönelik hasımca çizgisine devam ettiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, 19. yaptırım paketi ile ilgili şu yorumda bulundu:‘BMGK reformu ancak mutabakatla mümkün’Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) reform edilmesi ve hızla değişen yeni dönemin yeni gerçeklerine uyarlanması gerektiği fikrini tutarlı bir şekilde desteklediklerini dile getiren Peskov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Peskov, Rusya’nın birçok ülke olduğu gibi BM merkezli bir sistemi savunduğunu da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/lavrov-rusya-asla-ukraynada-sivillere-saldirmiyor-1099432504.html

rusya

ukrayna

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, vladimir putin, ukrayna, abd, donald trump, birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), ab