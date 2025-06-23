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Avukatları 'defalarca baygın bulundu' diyerek açıkladı: Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayati risk altında
Avukatları 'defalarca baygın bulundu' diyerek açıkladı: Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayati risk altında
Sputnik Türkiye
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın avukatları, ciddi sağlık sorunları nedeniyle "hayati risk altında" olduğunu belirtti... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T11:04+0300
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yaşam
ayşe barım
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Gezi Parkı soruşturması kapsamında ocak ayından bu yana tutuklu olan menajer Ayşe Barım için avukatları yeniden tahliye talebinde bulundu. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Barım’ın ağır sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliyesi istendi. Avukatlar, Barım’ın koğuşunda 5 Haziran sabahı baygın halde bulunduğunu ve cezaevi koşullarında sağlığının her geçen gün kötüleştiğini ifade etti.Kalp hastalığı nedeniyle 'ani ölüm' riskiBarım’ın sağlık raporlarında, "hipertrofik kardiyomiyopati" tanısı konulduğu, bu hastalığın ani kalp durmalarına yol açabileceği vurgulandı. Avukatları, açık kalp ameliyatı planlandığını ancak tutukluluk nedeniyle bu operasyonun yapılamadığını belirtti.Beyinde genişleyen anevrizmaSilivri Devlet Hastanesi’nin 12 Mayıs 2025 tarihli raporuna göre, Barım’ın beynindeki 7 mm’lik anevrizmanın büyüdüğü ve kontrastlı takip gerektiği tespit edildi. Beyin kanaması riskinin yüksek olduğu bildirildi.Bayılmalar artarak devam ediyor5 Haziran sabahı baygın bulunan Barım’ın, geçmişte de birçok kez cezaevinde bayıldığı belirtildi. Doktor raporlarına göre bayılmalar, hem kalp rahatsızlığının hem de anevrizmanın başlıca belirtileri arasında yer alıyor.Şeker hastalığı ve uyku apnesi ek riskler taşıyorAyşe Barım’ın diyabet hastası olduğu, ayrıca ağır uyku apnesi, fibromiyalji, romatolojik rahatsızlıklar ve zatürre geçmişinin bulunduğu dilekçede açıklandı. Avukatlar, bu kombinasyonun ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguladı.Yaşam hakkı i̇çin acil tahliye talebiAvukatlar, “Barım’ın sağlık durumu cezaevi koşullarında ciddi risk oluşturmakta. Sağlık kurul raporu beklenmeden tahliye edilmesi yaşam hakkının korunması açısından zorunludur” ifadelerine yer verdi.
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ayşe barım, gezi parkı, cezaevi, silivri cezaevi, hasta, ağır hasta, hasta tutuklu, hasta mahkum, hasta raporu
ayşe barım, gezi parkı, cezaevi, silivri cezaevi, hasta, ağır hasta, hasta tutuklu, hasta mahkum, hasta raporu

Avukatları 'defalarca baygın bulundu' diyerek açıkladı: Ayşe Barım ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayati risk altında

11:04 23.06.2025
Ayşe Barım
Ayşe Barım - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
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Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım’ın avukatları, ciddi sağlık sorunları nedeniyle "hayati risk altında" olduğunu belirtti. Barım'ın cezaevinde defalarca baygın bulunduğu ve tahliyesinin acil olduğu ifade edildi.
Gezi Parkı soruşturması kapsamında ocak ayından bu yana tutuklu olan menajer Ayşe Barım için avukatları yeniden tahliye talebinde bulundu. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Barım’ın ağır sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliyesi istendi. Avukatlar, Barım’ın koğuşunda 5 Haziran sabahı baygın halde bulunduğunu ve cezaevi koşullarında sağlığının her geçen gün kötüleştiğini ifade etti.

Kalp hastalığı nedeniyle 'ani ölüm' riski

Barım’ın sağlık raporlarında, "hipertrofik kardiyomiyopati" tanısı konulduğu, bu hastalığın ani kalp durmalarına yol açabileceği vurgulandı. Avukatları, açık kalp ameliyatı planlandığını ancak tutukluluk nedeniyle bu operasyonun yapılamadığını belirtti.

Beyinde genişleyen anevrizma

Silivri Devlet Hastanesi’nin 12 Mayıs 2025 tarihli raporuna göre, Barım’ın beynindeki 7 mm’lik anevrizmanın büyüdüğü ve kontrastlı takip gerektiği tespit edildi. Beyin kanaması riskinin yüksek olduğu bildirildi.

Bayılmalar artarak devam ediyor

5 Haziran sabahı baygın bulunan Barım’ın, geçmişte de birçok kez cezaevinde bayıldığı belirtildi. Doktor raporlarına göre bayılmalar, hem kalp rahatsızlığının hem de anevrizmanın başlıca belirtileri arasında yer alıyor.

Şeker hastalığı ve uyku apnesi ek riskler taşıyor

Ayşe Barım’ın diyabet hastası olduğu, ayrıca ağır uyku apnesi, fibromiyalji, romatolojik rahatsızlıklar ve zatürre geçmişinin bulunduğu dilekçede açıklandı. Avukatlar, bu kombinasyonun ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini vurguladı.

Yaşam hakkı i̇çin acil tahliye talebi

Avukatlar, “Barım’ın sağlık durumu cezaevi koşullarında ciddi risk oluşturmakta. Sağlık kurul raporu beklenmeden tahliye edilmesi yaşam hakkının korunması açısından zorunludur” ifadelerine yer verdi.
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