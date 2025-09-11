https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/kyk-yurt-yerlestirme-sonuclari-aciklandi-1099279301.html

KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

KYK yurt sonuçları 2025 açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, devlet yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerin yerleştirme sonuçlarını erişime açtı. Adaylar... 11.09.2025, Sputnik Türkiye

türki̇ye

kyk

kredi ve yurtlar kurumu (kyk)

osman aşkın bak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099009157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2b60b1bb56bd501a3e1e8c2b10800172.jpg

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), merakla beklenen KYK yurt başvuru sonuçlarını açıkladı. 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurusunu tamamlayan öğrenciler, artık yurt hakkı kazanıp kazanmadıklarını e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor.Bakan Bak’tan öğrencilere mesajGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Sevgili gençler, GSB Yurtları Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. Yurdunuza, yuvanıza hoş geldiniz! 13 Eylül saat 23.00’e kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın.”KYK yurt sonuçları nasıl sorgulanır?KYK yurt yerleştirme sonuçları, adaylara mail ya da posta yoluyla bildirilmeyecek. Öğrenciler, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sonuç ekranına ulaşabilecek. Bunun için sağ üst bölümdeki arama çubuğuna “Yurt başvuru sonucu sorgulama” yazılması yeterli.Kayıt işlemleri için kritik tarihSonuçların açıklanmasının ardından adayların kayıt sürecini tamamlaması gerekiyor. 13 Eylül saat 23.00’e kadar taahhütname onayı yapılmazsa yurt hakkı iptal olacak. Kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerine ise yedek adaylar çağrılacak.KYK yurt değerlendirme işlemleri, öğrencinin ve ailesinin ekonomik durumu, eğitim aldığı şehir ve diğer kriterlere göre yapıldı. Şehit eşi, şehit çocukları, gazi ve gazi çocukları ile devlet korumasındaki öğrenciler devlet yurtlarında öncelikli olacak ve ücret ödemeyecek.Sonuç ekranında neler var?KYK yurt sonucu sorgulama ekranında öğrenciler; yerleştirildikleri yurdun adı, açık adresi, kayıt için gerekli belgeler ve iletişim bilgilerini görebilecek.Yedek adaylar için süreçBelirlenen kayıt takvimi içinde işlemlerini tamamlamayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Bakanlık tarafından açıklanacak yeni tarihlerde yedek alım sonuçları ilan edilecek. Öğrenciler süreci GSB yurt başvuru sonucu sorgulama ekranı üzerinden takip edecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/kyk-yurt-basvurulari-basladi-1099008697.html

türki̇ye

2025

