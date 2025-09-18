Türkiye
Bakan Bolat açıkladı: Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz
Bakan Bolat açıkladı: Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat "15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz"... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Bakan Bolat açıkladı: Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz

13:19 18.09.2025
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Ayrıntılar geliyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat "15 Eylül itibarıyla Libya vatandaşları için kolaylaştırıcı, uzun süreli ve çok girişli yeni bir vize sistemine geçmiş bulunuyoruz" dedi.
