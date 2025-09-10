Türkiye
ABD'den vize engeli: 'Türkiye'den doğum için gelmek isteyenlere ret vereceğiz'
ABD Ankara Büyükelçiliği, doğum için ülkeye gelmek için vize başvurusunda bulunanlara ret vereceklerini duyurdu.
ABD, ülkesinde dünyaya gelen bebeklerin vatandaş olmasını engellemek için yeni bir karar aldı ve Türkiye'den bu amaçla vize başvurusunda bulunanlara ret vereceklerini duyurdu. Vize başvurunuz reddedilecektirAnkara Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’ye sadece çocuklarına vatandaşlık kazandırmak amacıyla gitmek isteyenlere vize verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir" denildi. ABD yasalarına göre, ülke sınırları içinde doğan her bebek, ebeveynlerinin vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ülke vatandaşı sayılıyor.
ABD'den vize engeli: 'Türkiye'den doğum için gelmek isteyenlere ret vereceğiz'

11:52 10.09.2025
ABD Ankara Büyükelçiliği, doğum için ülkeye gelmek için vize başvurusunda bulunanlara ret vereceklerini duyurdu.
ABD, ülkesinde dünyaya gelen bebeklerin vatandaş olmasını engellemek için yeni bir karar aldı ve Türkiye'den bu amaçla vize başvurusunda bulunanlara ret vereceklerini duyurdu.

Vize başvurunuz reddedilecektir

Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ABD’ye sadece çocuklarına vatandaşlık kazandırmak amacıyla gitmek isteyenlere vize verilmeyeceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD'de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır. Konsolosluk görevlisi, seyahat amacınızın bu olduğu kanaatine varırsa vize başvurunuz reddedilecektir" denildi.
ABD yasalarına göre, ülke sınırları içinde doğan her bebek, ebeveynlerinin vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ülke vatandaşı sayılıyor.
