https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/avrupada-kotu-baslangic-galatasaray-frankfurt-deplasmaninda-5-1-yenildi--1099485142.html

Avrupa'da kötü başlangıç: Galatasaray, Frankfurt deplasmanında 5-1 yenildi

Avrupa'da kötü başlangıç: Galatasaray, Frankfurt deplasmanında 5-1 yenildi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk haftasında Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oldu ve 5-1 mağlup oldu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-18T23:57+0300

2025-09-18T23:57+0300

2025-09-19T00:12+0300

spor

frankfurt

galatasaray

uefa şampiyonlar ligi

şampiyonlar ligi kupası

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

türkiye futbol federasyonu

futbol maçı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099484968_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_946a07598060f2d6c195cf30d22ab4d9.jpg

UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk maçında Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.Frankfurt Stadı’nda oynanan maçın 8. dakikasında orta alanda yapılan baskı sonrası topu kapan sarı-Kırmızılılar hızlı hücuma çıktı. Sane, topu Yunus Akgün’e aktardı ve Akgün’ün rakibini çalımlayarak kaleye yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Ancak 37. dakikada Yunus Akgün’ün yarı sahasında kaptırdığı top sonrası Ritsu Doan’ın aşırtma golüyle Frankfurt skoru 1-1 yaptı. İlk yarının son bölümünde Can Uzun (45+2’) ve Burkardt'la (45+4’) Frankfurt, farkı 3-1’e çıkardı.İkinci yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart görürken, Lemina yerini Mauro Icardi’ye bıraktı. 66. dakikada Burkardt’ın kafa golüyle Frankfurt farkı 4-1’e taşıdı. 75. dakikada Knauff’un golüyle skor 5-1 oldu ve mücadele bu sonuçla sona erdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/sari-kirmizililar-almanyada-galatasaray-maci-ne-zaman-1099458359.html

frankfurt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

frankfurt, galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, şampiyonlar ligi kupası, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı