Avrupa'da kötü başlangıç: Galatasaray, Frankfurt deplasmanında 5-1 yenildi
Avrupa'da kötü başlangıç: Galatasaray, Frankfurt deplasmanında 5-1 yenildi
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk haftasında Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oldu ve 5-1 mağlup oldu. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk maçında Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.Frankfurt Stadı’nda oynanan maçın 8. dakikasında orta alanda yapılan baskı sonrası topu kapan sarı-Kırmızılılar hızlı hücuma çıktı. Sane, topu Yunus Akgün’e aktardı ve Akgün’ün rakibini çalımlayarak kaleye yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Ancak 37. dakikada Yunus Akgün’ün yarı sahasında kaptırdığı top sonrası Ritsu Doan’ın aşırtma golüyle Frankfurt skoru 1-1 yaptı. İlk yarının son bölümünde Can Uzun (45+2’) ve Burkardt'la (45+4’) Frankfurt, farkı 3-1’e çıkardı.İkinci yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart görürken, Lemina yerini Mauro Icardi’ye bıraktı. 66. dakikada Burkardt’ın kafa golüyle Frankfurt farkı 4-1’e taşıdı. 75. dakikada Knauff’un golüyle skor 5-1 oldu ve mücadele bu sonuçla sona erdi.
23:57 18.09.2025 (güncellendi: 00:12 19.09.2025)
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk haftasında Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımına konuk oldu ve 5-1 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabının ilk maçında Galatasaray, Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.
Frankfurt Stadı’nda oynanan maçın 8. dakikasında orta alanda yapılan baskı sonrası topu kapan sarı-Kırmızılılar hızlı hücuma çıktı. Sane, topu Yunus Akgün’e aktardı ve Akgün’ün rakibini çalımlayarak kaleye yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. Ancak 37. dakikada Yunus Akgün’ün yarı sahasında kaptırdığı top sonrası Ritsu Doan’ın aşırtma golüyle Frankfurt skoru 1-1 yaptı. İlk yarının son bölümünde Can Uzun (45+2’) ve Burkardt'la (45+4’) Frankfurt, farkı 3-1’e çıkardı.
İkinci yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sarı kart görürken, Lemina yerini Mauro Icardi’ye bıraktı. 66. dakikada Burkardt’ın kafa golüyle Frankfurt farkı 4-1’e taşıdı. 75. dakikada Knauff’un golüyle skor 5-1 oldu ve mücadele bu sonuçla sona erdi.