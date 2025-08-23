Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/mezarlikta-define-aradilar-kendilerini-kemikleri-calmadik-diye-savundular-1098785291.html
Mezarlıkta 'define' aradılar: Kendilerini 'kemikleri çalmadık' diye savundular
Mezarlıkta 'define' aradılar: Kendilerini 'kemikleri çalmadık' diye savundular
Sputnik Türkiye
Arnavutköy'de bir kabristandaki bazı mezarların define arayanlar tarafından kazıldığı ortaya çıktı. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T13:08+0300
2025-08-23T13:08+0300
yaşam
arnavutköy
defineci
mezarlık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098785135_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_06b899143d0b6bf8bb28010a75331d3a.jpg
Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bir kabristan, define arayanların yine hedefi oldu. Daha önce iki kez define arayanlar tarafından kazılan mezarlıkta üçüncü kez aynı durum yaşandı. Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay artık bu durumdan bıktıklarını söylerken, daha önceki olayda yakalanan şüpheliye tepki gösterdiğinde, şüphelinin "Kemikleri çalmadık, duruyor" şeklinde dalga geçer gibi cevap verdiğini söyledi. Jandarma çalışma başlattıMezar ziyaretine gelenler tarafından yapılan ihbar sonrasında mezarlığa gelen jandarma ekipleri, mezarlıkta eldiven ve kazı malzemeleri buldu. Jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürerken, mezarlığın daha önce de iki kez define arayanlar tarafından kazıldığı öğrenildi.Yakalandılar, serbest bırakıldılarYassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakalanıp ifadeleri alındı. Mahkemeye sevk edildiler ancak serbest bırakıldılar. 51 yıl önce defnedilmiş bir vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıya çıkmış durumda. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten. Bu durum büyük rahatsızlık yaratıyor. Artık çözüm istiyoruz, yetkililerden kalıcı önlem bekliyoruz." dedi.Atay, daha önceki olayda yakalanan şüpheliye tepki gösterdiğinde, şüphelinin "Kemikleri çalmadık, duruyor" şeklinde dalga geçer gibi cevap verdiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/diyarbakirda-mezar-kazarken-gec-roma-donemine-ait-mozaik-bulundu-1098324610.html
arnavutköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/17/1098785135_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_0adaf4badcc645083fdd4bbdf46e27c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arnavutköy, defineci, mezarlık
arnavutköy, defineci, mezarlık

Mezarlıkta 'define' aradılar: Kendilerini 'kemikleri çalmadık' diye savundular

13:08 23.08.2025
© Umut KayaArnavutköy
Arnavutköy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2025
© Umut Kaya
Abone ol
Arnavutköy'de bir kabristandaki bazı mezarların define arayanlar tarafından kazıldığı ortaya çıktı.
Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bir kabristan, define arayanların yine hedefi oldu. Daha önce iki kez define arayanlar tarafından kazılan mezarlıkta üçüncü kez aynı durum yaşandı. Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay artık bu durumdan bıktıklarını söylerken, daha önceki olayda yakalanan şüpheliye tepki gösterdiğinde, şüphelinin "Kemikleri çalmadık, duruyor" şeklinde dalga geçer gibi cevap verdiğini söyledi.

Jandarma çalışma başlattı

Mezar ziyaretine gelenler tarafından yapılan ihbar sonrasında mezarlığa gelen jandarma ekipleri, mezarlıkta eldiven ve kazı malzemeleri buldu. Jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürerken, mezarlığın daha önce de iki kez define arayanlar tarafından kazıldığı öğrenildi.

Yakalandılar, serbest bırakıldılar

Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakalanıp ifadeleri alındı. Mahkemeye sevk edildiler ancak serbest bırakıldılar. 51 yıl önce defnedilmiş bir vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıya çıkmış durumda. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten. Bu durum büyük rahatsızlık yaratıyor. Artık çözüm istiyoruz, yetkililerden kalıcı önlem bekliyoruz." dedi.
Atay, daha önceki olayda yakalanan şüpheliye tepki gösterdiğinde, şüphelinin "Kemikleri çalmadık, duruyor" şeklinde dalga geçer gibi cevap verdiğini aktardı.
Diyarbakır'da mezar kazarken Geç Roma dönemine ait mozaik bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
TÜRKİYE
Diyarbakır'da mezar kazarken Geç Roma dönemine ait mozaik bulundu
2 Ağustos, 20:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала