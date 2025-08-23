Mezarlıkta 'define' aradılar: Kendilerini 'kemikleri çalmadık' diye savundular

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/mezarlikta-define-aradilar-kendilerini-kemikleri-calmadik-diye-savundular-1098785291.html

Arnavutköy'de bir kabristandaki bazı mezarların define arayanlar tarafından kazıldığı ortaya çıktı. 23.08.2025

Arnavutköy Yassıören Mahallesi'nde bir kabristan, define arayanların yine hedefi oldu. Daha önce iki kez define arayanlar tarafından kazılan mezarlıkta üçüncü kez aynı durum yaşandı. Yassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay artık bu durumdan bıktıklarını söylerken, daha önceki olayda yakalanan şüpheliye tepki gösterdiğinde, şüphelinin "Kemikleri çalmadık, duruyor" şeklinde dalga geçer gibi cevap verdiğini söyledi. Jandarma çalışma başlattıMezar ziyaretine gelenler tarafından yapılan ihbar sonrasında mezarlığa gelen jandarma ekipleri, mezarlıkta eldiven ve kazı malzemeleri buldu. Jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürerken, mezarlığın daha önce de iki kez define arayanlar tarafından kazıldığı öğrenildi.Yakalandılar, serbest bırakıldılarYassıören Mahallesi Muhtarı Abdülkadir Atay, "Bu üçüncü kazılış. İkincisinde yakalanıp ifadeleri alındı. Mahkemeye sevk edildiler ancak serbest bırakıldılar. 51 yıl önce defnedilmiş bir vatandaşın mezarını kazmışlar, kemikleri dışarıya çıkmış durumda. Jandarmamız da biz de artık bıktık bu işten. Bu durum büyük rahatsızlık yaratıyor. Artık çözüm istiyoruz, yetkililerden kalıcı önlem bekliyoruz." dedi.Atay, daha önceki olayda yakalanan şüpheliye tepki gösterdiğinde, şüphelinin "Kemikleri çalmadık, duruyor" şeklinde dalga geçer gibi cevap verdiğini aktardı.

