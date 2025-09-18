https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/alsnin-erken--teshisinde-buyuk-umut-tek-bir-sac-teli-yeterli-olacak--1099468036.html
ALS'nin erken teşhisinde büyük umut: Tek bir saç teli yeterli olacak
Üç üniversitenin ortak yürüttüğü çalışmada, tek bir saç telinin bile ALS'nin erken teşhisinde kullanılabileceğini ortaya koydu. Araştırma 'çığır açıcı' olarak... 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olan ALS'ye (Amyotrofik Lateral Skleroz) yönelik bir araştırmanın sonuçları bilim dünyasında heyecan yarattı. Araştırma sonuçları, tek bir saç telinin 'elementsel analizinin', hastalığın erken aşamada tespit edilebileceğii gösterdi. Saç tellerindeki 17 element ölçüldüMount Sinai, Dartmouth Health ve Columbia Üniversitesi’nin işbirliğiyle yürütülen araştırmada, Bunların 295’i ALS tanılı, 96’sı ise sağlıklı bireylerden oluşan 391 kişinin saç telleri incelendi.Araştırmacılar, lazer temelli bir yöntemle saç tellerindeki bakır, çinko, magnezyum ve kurşun dahil 17 elementi ölçtü. Her saç teli 800’e kadar veri noktası sağladı ve bu sayede elementlerin saatlik değişimleri takip edildi.Araştırmanın sonuçları dikkat çekti Araştırma sonucunda ALS hastalarında özellikle bakır metabolizmasında düzensizlikler dikkat çekti. Sağlıklı bireylere kıyasla, ALS hastalarının saç tellerinde bakırın çinko ile olan etkileşiminde azalma görüldü. Kadın hastalarda krom–nikel dengesinde bozulma, erkeklerde ise bakır–çinko ilişkilerinde zayıflama tespit edildi.Hastalığın teşhisini 1-2 yıl öne çekebilirAraştırma sonuçlarını değerlendiren bilim insanları, bu yöntemin hastalığın teşhisini 1-2 yıl erkene çekebileceğini, semptomlar başlamadan önce bile hastalığın öngörmenin mümkün olabileceğini ifade ettiler.En önemli sonuç ise araştırma yeni ilaç çalışmalarına yön verecek.
Kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalık olan ALS'ye (Amyotrofik Lateral Skleroz) yönelik bir araştırmanın sonuçları bilim dünyasında heyecan yarattı. Araştırma sonuçları, tek bir saç telinin 'elementsel analizinin', hastalığın erken aşamada tespit edilebileceğii gösterdi.
Saç tellerindeki 17 element ölçüldü
Mount Sinai, Dartmouth Health ve Columbia Üniversitesi’nin işbirliğiyle yürütülen araştırmada, Bunların 295’i ALS tanılı, 96’sı ise sağlıklı bireylerden oluşan 391 kişinin saç telleri incelendi.
Araştırmacılar, lazer temelli bir yöntemle saç tellerindeki bakır, çinko, magnezyum ve kurşun dahil 17 elementi ölçtü. Her saç teli 800’e kadar veri noktası sağladı ve bu sayede elementlerin saatlik değişimleri takip edildi.
Araştırmanın sonuçları dikkat çekti
Araştırma sonucunda ALS hastalarında özellikle bakır metabolizmasında düzensizlikler dikkat çekti. Sağlıklı bireylere kıyasla, ALS hastalarının saç tellerinde bakırın çinko ile olan etkileşiminde azalma görüldü. Kadın hastalarda krom–nikel dengesinde bozulma, erkeklerde ise bakır–çinko ilişkilerinde zayıflama tespit edildi.
Hastalığın teşhisini 1-2 yıl öne çekebilir
Araştırma sonuçlarını değerlendiren bilim insanları, bu yöntemin hastalığın teşhisini 1-2 yıl erkene çekebileceğini, semptomlar başlamadan önce bile hastalığın öngörmenin mümkün olabileceğini ifade ettiler.
En önemli sonuç ise araştırma yeni ilaç çalışmalarına yön verecek.