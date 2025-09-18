Türkiye
Ahmet Hakan: Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etmiş. İlkin Aydın rollendiyse bile belli olmuyor
Ahmet Hakan: Erdoğan, Filenin Sultanları’nı kabul etmiş. İlkin Aydın rollendiyse bile belli olmuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.'Mesafeli bir nezaket'Kabulün ardından sosyal medyada milli sporcu İlki Aydın'a ilişkin birçok yorumda bulunuldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan konuyu köşesine taşıdı ve "Bazıları İlkin Aydın isimli voleybolcumuzun...Yüzünün asık olduğunu, tavır yaptığını, tuhaf davranışlar içine girdiğini iddia ettiler. Videoyu izledim. O gözle baktım. Bir daha izledim. Bir daha o gözle baktım. Yok. Öyle bir sonuç çıkaramadım. Mesafeli bir nezaket göstermiş İlkin. O kadar." ifadelerini kullandı.'Belli olmuyor'Ahmet Hakan ayrıca "İlkin rollendiyse bile rollenip rollenmediği belli olmuyor. En azından benim açımdan." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'ın başkenti Bangkok'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.

'Mesafeli bir nezaket'

Kabulün ardından sosyal medyada milli sporcu İlki Aydın'a ilişkin birçok yorumda bulunuldu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan konuyu köşesine taşıdı ve "Bazıları İlkin Aydın isimli voleybolcumuzun...Yüzünün asık olduğunu, tavır yaptığını, tuhaf davranışlar içine girdiğini iddia ettiler. Videoyu izledim. O gözle baktım. Bir daha izledim. Bir daha o gözle baktım. Yok. Öyle bir sonuç çıkaramadım. Mesafeli bir nezaket göstermiş İlkin. O kadar." ifadelerini kullandı.

'Belli olmuyor'

Ahmet Hakan ayrıca "İlkin rollendiyse bile rollenip rollenmediği belli olmuyor. En azından benim açımdan." dedi.
