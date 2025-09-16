https://anlatilaninotesi.com.tr/20250916/cumhurbaskani-erdogan-filenin-sultanlariyla-bir-araya-geldi-1099417283.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Filenin Sultanları'yla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangkok’ta düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kabul etti. 16.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya ikincisi Filenin Sultanları’nı Külliye’de ağırladı.Basına kapalı gerçekleşen kabulde, sporcular Erdoğan’a özel forma hediye ederken, Rize’ye ait formanın ayrıca sunulması dikkat çekti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'yla Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da hazır bulundu.Erdoğan, milli voleybolcuları başarılarından dolayı tebrik ederek Türkiye’yi gururlandırdıklarını vurguladı.

