Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/abdden-polonyaya-780-milyon-dolarlik-fuze-satisi-2-bin-506-javelin-fuzesi-1099484772.html
ABD'den Polonya'ya 780 milyon dolarlık füze satışı: 2 bin 506 Javelin füzesi
ABD'den Polonya'ya 780 milyon dolarlık füze satışı: 2 bin 506 Javelin füzesi
Sputnik Türkiye
ABD, Polonya'ya 780 milyon dolarlık Javelin füzelerinin satışına onay verdi. Söz konusu satışın ise temel bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T23:30+0300
2025-09-18T23:30+0300
dünya
abd
polonya
pentagon
javelin
dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099484610_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_2988329d0ffea507b9ae8f4768db393a.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya Javelin Füze Sistemleri ve ilgili lojistik unsurlarının 780 milyon dolar değerinde satışını onayladı.Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansının Kongre'ye yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Polonya'ya yeni silah satışına onay verdiği bildirildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Polonya'nın 2 bin 506 FGM-148F Javelin füzesi ve 253 Javelin Hafif Komuta Fırlatma Birimi satın almak için talepte bulunduğunu bildirdi.'Temel bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyecek'Açıklamada satışın, Avrupa'da 'siyasi ve ekonomik istikrar gücü' olan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik hedeflerini ilerleteceği ve temel bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. Ayrıca anlaşmanın, ABD'nin askeri hazırlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı da belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/bmgkda-gazze-karari-abd-vetosuyla-reddedildi-1099484059.html
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/12/1099484610_0:0:912:683_1920x0_80_0_0_348e9653978597f92f260da2015f52b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, polonya, pentagon, javelin, dışişleri bakanlığı
abd, polonya, pentagon, javelin, dışişleri bakanlığı

ABD'den Polonya'ya 780 milyon dolarlık füze satışı: 2 bin 506 Javelin füzesi

23:30 18.09.2025
© AP Photo / Aaron FavilaJavelin Füze
Javelin Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
© AP Photo / Aaron Favila
Abone ol
ABD, Polonya'ya 780 milyon dolarlık Javelin füzelerinin satışına onay verdi. Söz konusu satışın ise temel bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya Javelin Füze Sistemleri ve ilgili lojistik unsurlarının 780 milyon dolar değerinde satışını onayladı.
Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansının Kongre'ye yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Polonya'ya yeni silah satışına onay verdiği bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Dışişleri Bakanlığı, Polonya Hükümeti'ne Javelin Füze Sistemleri ve ilgili lojistik ve program desteği unsurlarının 780 milyon dolar tutarındaki olası bir Yabancı Askeri Satışını onaylayan bir karar aldı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Kongre'ye bu olası satışı bildiren gerekli belgeyi bugün verdi"
Polonya'nın 2 bin 506 FGM-148F Javelin füzesi ve 253 Javelin Hafif Komuta Fırlatma Birimi satın almak için talepte bulunduğunu bildirdi.

'Temel bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyecek'

Açıklamada satışın, Avrupa'da 'siyasi ve ekonomik istikrar gücü' olan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik hedeflerini ilerleteceği ve temel bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. Ayrıca anlaşmanın, ABD'nin askeri hazırlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı da belirtildi.
BMGK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
DÜNYA
BMGK’da Gazze kararı ABD Veto’suyla reddedildi
23:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала