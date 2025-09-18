https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/abdden-polonyaya-780-milyon-dolarlik-fuze-satisi-2-bin-506-javelin-fuzesi-1099484772.html

ABD'den Polonya'ya 780 milyon dolarlık füze satışı: 2 bin 506 Javelin füzesi

ABD'den Polonya'ya 780 milyon dolarlık füze satışı: 2 bin 506 Javelin füzesi

ABD, Polonya'ya 780 milyon dolarlık Javelin füzelerinin satışına onay verdi. Söz konusu satışın ise temel bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. 18.09.2025, Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Polonya'ya Javelin Füze Sistemleri ve ilgili lojistik unsurlarının 780 milyon dolar değerinde satışını onayladı.Pentagon'a bağlı Savunma Güvenlik ve İşbirliği Ajansının Kongre'ye yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Polonya'ya yeni silah satışına onay verdiği bildirildi.Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Polonya'nın 2 bin 506 FGM-148F Javelin füzesi ve 253 Javelin Hafif Komuta Fırlatma Birimi satın almak için talepte bulunduğunu bildirdi.'Temel bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyecek'Açıklamada satışın, Avrupa'da 'siyasi ve ekonomik istikrar gücü' olan bir NATO müttefikinin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika hedeflerini ve ulusal güvenlik hedeflerini ilerleteceği ve temel bölgesel askeri dengeyi değiştirmeyeceği belirtildi. Ayrıca anlaşmanın, ABD'nin askeri hazırlığı üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı da belirtildi.

