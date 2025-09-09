Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fransada-hukumet-dustu-macron-basbakan-bayrounun-istifasini-kabul-etti-1099231967.html
Fransa’da hükümet düştü: Macron, Başbakan Bayrou’nun istifasını kabul etti
Fransa’da hükümet düştü: Macron, Başbakan Bayrou’nun istifasını kabul etti
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güven oylamasında yeterli desteği bulamayan hükümetin düşmesinin ardından Başbakan François Bayrou’nun istifasını kabul... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T16:00+0300
2025-09-09T16:00+0300
dünya
fransa
ulusal meclis
emmanuel macron
meclis
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79cdefaf9872cff6a4ceb5bcf2bc9dfc.jpg
Fransa’da siyasi kriz büyüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yapılan güven oylamasında başarısız olan hükümetin ardından Başbakan François Bayrou’nun istifasını kabul etti. Bayrou, bugün Elysee Sarayı’nda Macron’a resmi olarak istifasını sundu.Güven oylamasında hükümet düştüUlusal Meclis’te gerçekleştirilen güven oylamasında 194 milletvekili hükümeti desteklerken, 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Ayrıca 15 milletvekili çekimser kaldı. Bu sonuçla Bayrou hükümeti resmen düşmüş oldu.2026 bütçesi krize yol açtıBayrou hükümeti, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla yaklaşık 43 milyar avroluk tasarruf hedefleyen 2026 bütçesi üzerinden yoğun eleştiri alıyordu. Fransız kamuoyunda tepki çeken bu plan, siyasi gerilimi artırarak güven oylamasında hükümetin düşmesine yol açtı.Siyasi belirsizlik sürüyorMacron’un önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan ataması ve hükümeti kurma sürecini başlatması bekleniyor. Ancak muhalefetin Meclis’teki güçlü konumu, Fransa siyasetinde yeni krizlerin habercisi olarak görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/isvecteki-okullarda-akilli-telefonlar-yasaklandi-tiktok-yerine-futbol-oynasinlar-1099231240.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681347_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5c1bc5f66ec9c2ad46b4aed68c3a5003.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, ulusal meclis, emmanuel macron, meclis, yılsonu2025
fransa, ulusal meclis, emmanuel macron, meclis, yılsonu2025

Fransa’da hükümet düştü: Macron, Başbakan Bayrou’nun istifasını kabul etti

16:00 09.09.2025
© AP Photo / Yves HermanABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Yves Herman
Abone ol
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güven oylamasında yeterli desteği bulamayan hükümetin düşmesinin ardından Başbakan François Bayrou’nun istifasını kabul etti. Bayrou hükümeti, 2026 bütçesi öncesinde yapılan oylamada 194 “evet” oyuna karşı 364 “hayır” oyuyla güvenoyu alamamıştı.
Fransa’da siyasi kriz büyüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yapılan güven oylamasında başarısız olan hükümetin ardından Başbakan François Bayrou’nun istifasını kabul etti. Bayrou, bugün Elysee Sarayı’nda Macron’a resmi olarak istifasını sundu.

Güven oylamasında hükümet düştü

Ulusal Meclis’te gerçekleştirilen güven oylamasında 194 milletvekili hükümeti desteklerken, 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Ayrıca 15 milletvekili çekimser kaldı. Bu sonuçla Bayrou hükümeti resmen düşmüş oldu.

2026 bütçesi krize yol açtı

Bayrou hükümeti, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla yaklaşık 43 milyar avroluk tasarruf hedefleyen 2026 bütçesi üzerinden yoğun eleştiri alıyordu. Fransız kamuoyunda tepki çeken bu plan, siyasi gerilimi artırarak güven oylamasında hükümetin düşmesine yol açtı.

Siyasi belirsizlik sürüyor

Macron’un önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan ataması ve hükümeti kurma sürecini başlatması bekleniyor. Ancak muhalefetin Meclis’teki güçlü konumu, Fransa siyasetinde yeni krizlerin habercisi olarak görülüyor.
Akıllı telefon-iPhone - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
DÜNYA
İsveç'teki okullarda akıllı telefonlar yasaklandı: 'TikTok yerine futbol oynasınlar'
15:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала