https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fransada-hukumet-dustu-macron-basbakan-bayrounun-istifasini-kabul-etti-1099231967.html

Fransa’da hükümet düştü: Macron, Başbakan Bayrou’nun istifasını kabul etti

Fransa’da hükümet düştü: Macron, Başbakan Bayrou’nun istifasını kabul etti

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güven oylamasında yeterli desteği bulamayan hükümetin düşmesinin ardından Başbakan François Bayrou’nun istifasını kabul... 09.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-09T16:00+0300

2025-09-09T16:00+0300

2025-09-09T16:00+0300

dünya

fransa

ulusal meclis

emmanuel macron

meclis

yılsonu2025

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681347_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_79cdefaf9872cff6a4ceb5bcf2bc9dfc.jpg

Fransa’da siyasi kriz büyüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yapılan güven oylamasında başarısız olan hükümetin ardından Başbakan François Bayrou’nun istifasını kabul etti. Bayrou, bugün Elysee Sarayı’nda Macron’a resmi olarak istifasını sundu.Güven oylamasında hükümet düştüUlusal Meclis’te gerçekleştirilen güven oylamasında 194 milletvekili hükümeti desteklerken, 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Ayrıca 15 milletvekili çekimser kaldı. Bu sonuçla Bayrou hükümeti resmen düşmüş oldu.2026 bütçesi krize yol açtıBayrou hükümeti, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla yaklaşık 43 milyar avroluk tasarruf hedefleyen 2026 bütçesi üzerinden yoğun eleştiri alıyordu. Fransız kamuoyunda tepki çeken bu plan, siyasi gerilimi artırarak güven oylamasında hükümetin düşmesine yol açtı.Siyasi belirsizlik sürüyorMacron’un önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan ataması ve hükümeti kurma sürecini başlatması bekleniyor. Ancak muhalefetin Meclis’teki güçlü konumu, Fransa siyasetinde yeni krizlerin habercisi olarak görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/isvecteki-okullarda-akilli-telefonlar-yasaklandi-tiktok-yerine-futbol-oynasinlar-1099231240.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fransa, ulusal meclis, emmanuel macron, meclis, yılsonu2025