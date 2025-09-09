https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fransada-hukumet-dustu-macron-basbakan-bayrounun-istifasini-kabul-etti-1099231967.html
Fransa’da hükümet düştü: Macron, Başbakan Bayrou’nun istifasını kabul etti
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güven oylamasında yeterli desteği bulamayan hükümetin düşmesinin ardından Başbakan François Bayrou’nun istifasını kabul... 09.09.2025, Sputnik Türkiye
Fransa’da siyasi kriz büyüyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yapılan güven oylamasında başarısız olan hükümetin ardından Başbakan François Bayrou’nun istifasını kabul etti. Bayrou, bugün Elysee Sarayı’nda Macron’a resmi olarak istifasını sundu.Güven oylamasında hükümet düştüUlusal Meclis’te gerçekleştirilen güven oylamasında 194 milletvekili hükümeti desteklerken, 364 milletvekili güvensizlik oyu verdi. Ayrıca 15 milletvekili çekimser kaldı. Bu sonuçla Bayrou hükümeti resmen düşmüş oldu.2026 bütçesi krize yol açtıBayrou hükümeti, bazı resmi tatillerin kaldırılmasıyla yaklaşık 43 milyar avroluk tasarruf hedefleyen 2026 bütçesi üzerinden yoğun eleştiri alıyordu. Fransız kamuoyunda tepki çeken bu plan, siyasi gerilimi artırarak güven oylamasında hükümetin düşmesine yol açtı.Siyasi belirsizlik sürüyorMacron’un önümüzdeki günlerde yeni bir başbakan ataması ve hükümeti kurma sürecini başlatması bekleniyor. Ancak muhalefetin Meclis’teki güçlü konumu, Fransa siyasetinde yeni krizlerin habercisi olarak görülüyor.
