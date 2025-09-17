Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ingiliz-basini-ingiltere-filistini-bu-hafta-sonu-remen-taniyacak-1099453885.html
İngiliz basını: İngiltere, Filistin’i bu hafta sonu remen tanıyacak
İngiliz basını: İngiltere, Filistin’i bu hafta sonu remen tanıyacak
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yaptığı ziyaretin ardından Filistin’i resmi olarak tanıyacağı öne sürüldü. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T23:37+0300
2025-09-17T23:35+0300
dünya
i̇ngiltere
donald trump
filistin
londra
abd
avrupa
keir starmer
the times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062245079_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16bf2665c1f62c91e320a8674ef7115c.jpg
The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık’a yaptığı ziyaretin tamamlanmasının ardından Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacak.Gazeteye göre Londra, Trump’ın ziyareti sırasında konunun gölgede kalmaması için duyuruyu erteledi. Starmer ve Trump’ın perşembe günü gerçekleştireceği ortak basın toplantısında Filistin meselesinin ana gündem maddesi olacağından endişe edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ab-komisyonunun-yaptirimlari-israil-ile-ticareti-askiya-almayi-onermiyoruz-1099439208.html
i̇ngiltere
filistin
londra
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062245079_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_363cc25132e25d22b6915d559ba4a62e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ngiltere, donald trump, filistin, londra, abd, avrupa, keir starmer, the times
i̇ngiltere, donald trump, filistin, londra, abd, avrupa, keir starmer, the times

İngiliz basını: İngiltere, Filistin’i bu hafta sonu remen tanıyacak

23:37 17.09.2025
© AAİngiltere Bayrağı
İngiltere Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© AA
Abone ol
İngiltere’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yaptığı ziyaretin ardından Filistin’i resmi olarak tanıyacağı öne sürüldü.
The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık’a yaptığı ziyaretin tamamlanmasının ardından Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacak.
Gazeteye göre Londra, Trump’ın ziyareti sırasında konunun gölgede kalmaması için duyuruyu erteledi. Starmer ve Trump’ın perşembe günü gerçekleştireceği ortak basın toplantısında Filistin meselesinin ana gündem maddesi olacağından endişe edildi.
AB Komisyonu Başkanı: 800 milyar euroluk savunma harcamasını harekete geçirebiliriz - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
İsrail- Filistin çatışması
AB Komisyonu'nun yaptırımları: 'İsrail ile ticareti askıya almayı önermiyoruz'
14:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала