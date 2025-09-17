https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ingiliz-basini-ingiltere-filistini-bu-hafta-sonu-remen-taniyacak-1099453885.html
İngiliz basını: İngiltere, Filistin’i bu hafta sonu remen tanıyacak
İngiliz basını: İngiltere, Filistin’i bu hafta sonu remen tanıyacak
Sputnik Türkiye
İngiltere’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yaptığı ziyaretin ardından Filistin’i resmi olarak tanıyacağı öne sürüldü. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T23:37+0300
2025-09-17T23:37+0300
2025-09-17T23:35+0300
dünya
i̇ngiltere
donald trump
filistin
londra
abd
avrupa
keir starmer
the times
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062245079_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_16bf2665c1f62c91e320a8674ef7115c.jpg
The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık’a yaptığı ziyaretin tamamlanmasının ardından Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacak.Gazeteye göre Londra, Trump’ın ziyareti sırasında konunun gölgede kalmaması için duyuruyu erteledi. Starmer ve Trump’ın perşembe günü gerçekleştireceği ortak basın toplantısında Filistin meselesinin ana gündem maddesi olacağından endişe edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ab-komisyonunun-yaptirimlari-israil-ile-ticareti-askiya-almayi-onermiyoruz-1099439208.html
i̇ngiltere
filistin
londra
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/0c/1062245079_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_363cc25132e25d22b6915d559ba4a62e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ngiltere, donald trump, filistin, londra, abd, avrupa, keir starmer, the times
i̇ngiltere, donald trump, filistin, londra, abd, avrupa, keir starmer, the times
İngiliz basını: İngiltere, Filistin’i bu hafta sonu remen tanıyacak
İngiltere’nin ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye yaptığı ziyaretin ardından Filistin’i resmi olarak tanıyacağı öne sürüldü.
The Times gazetesinin haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşik Krallık’a yaptığı ziyaretin tamamlanmasının ardından Filistin’i devlet olarak resmen tanıyacak.
Gazeteye göre Londra, Trump’ın ziyareti sırasında konunun gölgede kalmaması için duyuruyu erteledi. Starmer ve Trump’ın perşembe günü gerçekleştireceği ortak basın toplantısında Filistin meselesinin ana gündem maddesi olacağından endişe edildi.