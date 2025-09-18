Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/6-hafta-hakemleri-aciklandi-hangi-isimler-gorev-aldi-1099465937.html
6. hafta hakemleri açıklandı: Hangi isimler görev aldı?
6. hafta hakemleri açıklandı: Hangi isimler görev aldı?
Sputnik Türkiye
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-18T12:49+0300
2025-09-18T12:49+0300
spor
hakem
tff merkez hakem kurulu
trendyol süper lig
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e2386f2b16971a78710e3adc439aca2.jpg
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.Haftanın hakemleri kimler?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:Yarın:20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen20 Eylül Cumartesi:17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler21 Eylül Pazar:17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır22 Eylül Pazartesi:20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/hakem-kurulu-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-memur-ve-memur-emeklisi-ne-kadar-zam-alacak-1098857530.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1a/1090836442_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_08d25553b6dacdf91e34fa58e38c8e60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
6. hafta hakemleri, haftanın maçları, bu hafta kimin maçı var
6. hafta hakemleri, haftanın maçları, bu hafta kimin maçı var

6. hafta hakemleri açıklandı: Hangi isimler görev aldı?

12:49 18.09.2025
hakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2025
Abone ol
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Haftanın hakemleri kimler?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen
20 Eylül Cumartesi:
17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar:

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

22 Eylül Pazartesi:

20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu üçüncü toplantısını yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
EKONOMİ
Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
27 Ağustos, 09:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала