6. hafta hakemleri açıklandı: Hangi isimler görev aldı?
Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 18.09.2025, Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.Haftanın hakemleri kimler?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde 6. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:Yarın:20.00 Göztepe-Beşiktaş: Mehmet Türkmen20 Eylül Cumartesi:17.00 Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi20.00 Hesap.com Antalyaspor-Zecorner Kayserispor: Kadir Sağlam20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler21 Eylül Pazar:17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır22 Eylül Pazartesi:20.00 Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor: Yasin Kol
