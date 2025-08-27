Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?
© AA / Raşit AydoğanKamu Görevlileri Hakem Kurulu üçüncü toplantısını yaptı
© AA / Raşit Aydoğan
Abone ol
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranını 4'üncü toplantıda belirledi. 2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Memurların ne kadar zam alacağı belli oldu.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranını 4'üncü toplantıda belirledi. 2026 yılı için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5 + 4 teklif edildi. 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara ayrıca 1.000 lira ilave zam yapılacak.
Kurul'un kararı, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam oranını onayladı. Kamu-Sen ve Memur-Sen ise kuruldan çekildiklerini açıkladı.
Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
En düşük memur maaşı 57 bin liraya çıktı
Sağlık, eğitim, güvenlik, yerel yönetim, tarım, enerji ve diyanet başta olmak üzere 11 hizmet kolunda birçok kalemde yeni mali ve sosyal hak getirildi. Bu düzenlemelerle birlikte en düşük memur maaşı Ocak ayında yaklaşık 57 bin liraya yükseldi. Ayrıca enflasyon farkı da Ocak’ta hesaplanarak maaşlara yansıtılacak.
Enflasyon farkı ise yüzde 5,30 olacak
Yıl sonunda enflasyonun yüzde 25 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 7,14 olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı ise bu senaryoda yüzde 7,14 olacak. Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı yüzde 2,04 şeklinde hesaplanıyor.
Enflasyon tahminini üst bandı olan yüzde 29 ihtimalinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,56; memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı ise yüzde 5,30 olacak.
Hakem Kurulu kararlarındaki kalem kalem detaylar:
2026 yılı: Ocak’ta yüzde 11, Temmuz’da yüzde 7 zam
2027 yılı: Ocak’ta yüzde 5, Temmuz’da yüzde 4 zam
2026 başında taban aylıklara 1.000 TL ek artış
Yardımcı hizmetler, şef, müdür, avukat, mühendis, veteriner, sağlık ve güvenlik personeli dahil birçok unvanda 500 – 2.200 TL arası ek ödeme
Yabancı dil tazminatı 117 TL artırıldı
Engelli çocuk yardımı yükseltildi
Güvenlik görevlilerine resmi ve dini bayramlarda fazla mesai ücreti getirildi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler
Nöbet ücretleri yüzde 10 artırıldı.
Döner sermaye ödemeleri genişletildi.
Engelli çocuklara hizmet veren sosyal hizmet çalışanlarına 1.112 TL ek ödeme.
Yurt yönetim memurları ve sosyal hizmet personeli için özel ödemeler artırıldı.
Yerel Yönetimler
Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatı artırıldı.
Belediye çalışanlarına toplu taşıma kartı zorunlu hale geldi.
Yemek yardımı aylık 351 TL artırıldı.
Sosyal denge sözleşmesi süresi 9 aya çıkarıldı.
Büro, Bankacılık ve Sigortacılık
SGK, vergi dairesi ve nüfus müdürlüklerinde fazla mesai ücretleri artırıldı.
Emniyet ve MSB sivil personeli için fazla mesai yüzde 25 artırıldı.
İcra katipleri ve sözleşmeli personelin ek ödemeleri yükseltildi.
Ulaştırma
TCDD ve DHMİ personeline ek ödemeler getirildi.
Demiryolu çalışanlarının ücretsiz seyahat hakkı 2’den 3 sefere çıkarıldı.
Hızlı tren makinistlerinin ücretleri yükseltildi.
Eğitim ve Bilim:
Öğretmenlerin hazırlık ödeneği 6.436 TL’ye çıkarıldı
Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans/doktora yapanlara ek ders ücretlerinde yüzde 7 ve yüzde 20 artış
Okul öncesi öğretmenlerine haftada 1 saat ek ders ücreti
Akademik personelin geliştirme ödeneği artırıldı
Tarım ve Ormancılık
Orman yangınlarına fiilen müdahale edenlere gün başına 293 TL ödeme.
TMO, ESK, AOÇ personelinin fazla mesai hakları artırıldı.
Veteriner, mühendis ve teknikerlere ek ödemeler getirildi.
Enerji, Sanayi ve Madencilik
Maden işçilerine ek prim, yeraltı çalışanlarına ilave ödeme.
DSİ projelerinde görev yapanlara fazla mesai yüzde 25 artırımlı ödenecek.
Şeker fabrikalarında kampanya primi artırıldı.
Basın, Yayın ve İletişim
TRT ve PTT personelinin ek ödemeleri yükseltildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çalışanlarına zam puanları artırıldı.
Kültür ve Sanat
Müze, ören yeri ve kütüphanelerde çalışanların fazla mesai ücretleri artırıldı.
Sanatçılar, koro şefleri ve sahne gerisi personel için ilave ödemeler getirildi.
Bayındırlık ve AFAD
AFAD arama-kurtarma personelinin risk tazminatı artırıldı.
Tapu ve karayolları personelinin fazla mesai sınırları genişletildi.
Diyanet ve Vakıflar
İmam, müezzin ve vaizlerin ödemeleri artırıldı.
Vaizlere Ramazan ve bayramlarda yüzde 25 fazla mesai ücreti getirildi.
İl müftü yardımcıları ve ilçe müftülerinin tazminatları artırıldı.