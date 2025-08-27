https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/hakem-kurulu-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-memur-ve-memur-emeklisi-ne-kadar-zam-alacak-1098857530.html

Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı: Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarını açıklandı. Taban aylıklara 1.000 TL ek artış, ek ödemeler, öğretmen, sağlık, güvenlik, yerel yönetimler ve birçok alanda yeni mali ve sosyal haklar getirildi.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranını 4'üncü toplantıda belirledi. 2026 yılı için yüzde 11 + 7, 2027 için bir puan artırılarak yüzde 5 + 4 teklif edildi. 2026'nın ilk yarısında taban aylıklara ayrıca 1.000 lira ilave zam yapılacak. Kurul'un kararı, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak.Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, zam oranını onayladı. Kamu-Sen ve Memur-Sen ise kuruldan çekildiklerini açıkladı. Hakem Kurulu'nun aldığı karar ve 8. Dönem Toplu Sözleşme tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.En düşük memur maaşı 57 bin liraya çıktıSağlık, eğitim, güvenlik, yerel yönetim, tarım, enerji ve diyanet başta olmak üzere 11 hizmet kolunda birçok kalemde yeni mali ve sosyal hak getirildi. Bu düzenlemelerle birlikte en düşük memur maaşı Ocak ayında yaklaşık 57 bin liraya yükseldi. Ayrıca enflasyon farkı da Ocak’ta hesaplanarak maaşlara yansıtılacak.Enflasyon farkı ise yüzde 5,30 olacakYıl sonunda enflasyonun yüzde 25 gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 7,14 olması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı ise bu senaryoda yüzde 7,14 olacak. Memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı yüzde 2,04 şeklinde hesaplanıyor. Enflasyon tahminini üst bandı olan yüzde 29 ihtimalinin gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10,56; memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkı ise yüzde 5,30 olacak.Hakem Kurulu kararlarındaki kalem kalem detaylar:Sağlık ve Sosyal HizmetlerYerel YönetimlerBüro, Bankacılık ve SigortacılıkUlaştırmaEğitim ve Bilim: Tarım ve OrmancılıkEnerji, Sanayi ve MadencilikBasın, Yayın ve İletişimKültür ve SanatBayındırlık ve AFADDiyanet ve Vakıflar

