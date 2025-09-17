https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/zelenskiy-ukraynaya-savasin-bir-yillik-maliyeti-120-milyar-dolar-1099451061.html

Zelenskiy: Ukrayna’ya savaşın bir yıllık maliyeti 120 milyar dolar

Zelenskiy: Ukrayna’ya savaşın bir yıllık maliyeti 120 milyar dolar

Vladimir Zelenskiy, savaşın Ukrayna’ya yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu, bunun 60 milyar dolarını müttefiklerden talep etmek zorunda kalacaklarını... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Zelenskiy, Kiev’de Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği basın toplantısında, bir yıllık savaşın Ukrayna’ya maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu, bu miktarın 60 milyar dolarının Ukrayna bütçesinden karşılandığını, kalan 60 milyar doların ise önümüzdeki yıl müttefiklerden sağlanması gerektiğini ifade etti.Zelenskiy, “Bu savaşın bedeli, bir yılın maliyeti 120 milyar dolar. Bunun 60 milyarını Ukrayna bütçesi karşılıyor, diğer 60 milyar doları ise önümüzdeki yıl bulmam gerekiyor” dedi.Daha önce Ukrayna Parlamentosu Bütçe Komitesi Başkanı Roksolana Pidlasa, 2026 yılında savunma harcamaları için en az 120 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını ve Ukrayna’nın kendi kaynaklarıyla bu miktarın yalnızca yarısını karşılayabileceğini belirtmişti.

