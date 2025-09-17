Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Zelenskiy: Ukrayna’ya savaşın bir yıllık maliyeti 120 milyar dolar
Zelenskiy, Kiev’de Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği basın toplantısında, bir yıllık savaşın Ukrayna’ya maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu, bu miktarın 60 milyar dolarının Ukrayna bütçesinden karşılandığını, kalan 60 milyar doların ise önümüzdeki yıl müttefiklerden sağlanması gerektiğini ifade etti.Zelenskiy, “Bu savaşın bedeli, bir yılın maliyeti 120 milyar dolar. Bunun 60 milyarını Ukrayna bütçesi karşılıyor, diğer 60 milyar doları ise önümüzdeki yıl bulmam gerekiyor” dedi.Daha önce Ukrayna Parlamentosu Bütçe Komitesi Başkanı Roksolana Pidlasa, 2026 yılında savunma harcamaları için en az 120 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını ve Ukrayna’nın kendi kaynaklarıyla bu miktarın yalnızca yarısını karşılayabileceğini belirtmişti.
20:14 17.09.2025
Vladimir Zelenskiy, savaşın Ukrayna’ya yıllık maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu, bunun 60 milyar dolarını müttefiklerden talep etmek zorunda kalacaklarını belirtti.
Zelenskiy, Kiev’de Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ile düzenlediği basın toplantısında, bir yıllık savaşın Ukrayna’ya maliyetinin 120 milyar dolar olduğunu, bu miktarın 60 milyar dolarının Ukrayna bütçesinden karşılandığını, kalan 60 milyar doların ise önümüzdeki yıl müttefiklerden sağlanması gerektiğini ifade etti.
Zelenskiy, “Bu savaşın bedeli, bir yılın maliyeti 120 milyar dolar. Bunun 60 milyarını Ukrayna bütçesi karşılıyor, diğer 60 milyar doları ise önümüzdeki yıl bulmam gerekiyor” dedi.
Daha önce Ukrayna Parlamentosu Bütçe Komitesi Başkanı Roksolana Pidlasa, 2026 yılında savunma harcamaları için en az 120 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını ve Ukrayna’nın kendi kaynaklarıyla bu miktarın yalnızca yarısını karşılayabileceğini belirtmişti.
