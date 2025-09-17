https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/yokten-universitelerden-kaydi-silinen-ogrencilere-iliskin-aciklama-1099447291.html

YÖK'ten 'üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere' ilişkin açıklama

YÖK'ten 'üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere' ilişkin açıklama

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerden kaydı silinen öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamada, 19 milyon 268 bin 608 sayısının, mezuniyet, yatay geçiş, aktarma... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

YÖK'ten, "2015-2025 yıllarında 19 milyonu aşkın öğrencinin üniversite eğitimini bıraktığına" yönelik iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2015'ten bugüne açık öğretim, ön lisans, lisans ve yüksek lisans dahil olmak üzere kendi isteğiyle kayıtlı olduğu yükseköğretim programından kaydını sildiren öğrenci sayısının 2 milyon 806 bin 779 olduğu belirtildi.'Yükseköğretim öğrencisi' vasfını yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949'durAçıklamada, bu öğrencilerden 1 milyon 405 bin 830'unun başka bir yükseköğretim programında daha kaydı bulunduğu belirtilerek, "Dolayısıyla son 10 yıl 9 ayda, kendi isteğiyle kaydını sildirerek 'yükseköğretim öğrencisi' vasfını yitiren kişi sayısı 1 milyon 400 bin 949'dur." bilgisine yer verildi.Başarısızlık, ders kaydını yenilememe, eksik belge gibi nedenlerle üniversite tarafından kaydı silinen toplam öğrenci sayısının 4 milyon 398 bin 166 olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

