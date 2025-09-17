https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/orta-okul-ve-liselerde-yeni-donem-tum-ogrencilere-sorular-sorularak-mesleki-yatkinliklari-bulunacak-1099436981.html

Orta okul ve liselerde yeni dönem: Tüm öğrencilere sorular sorularak mesleki yatkınlıkları bulunacak

Orta okul ve liselerde yeni dönem: Tüm öğrencilere sorular sorularak mesleki yatkınlıkları bulunacak

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı, orta okul ve lise öğrencileri için yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Yeni uygulamayla birlikte, öğrencilere mesleki ilgi ve beceri... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T13:47+0300

2025-09-17T13:47+0300

2025-09-17T13:50+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

eğitim

ilgi

yetenek

sınav

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099438696_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_7ee8ef4a7485404741418bb6c5b14d77.png

Orta okul ve lise öğrencileri için yeni bir uygulamayı devreye alınıyor. Yeni uygulamayla birlikte, öğrencilere mesleki ilgi ve beceri envanterleri uygulaması yapılacak. Böylece öğrencilerin mesleki yönelimleri belirlenecek.Bakanlık envanter geliştirdiMilli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak eğitim ve meslek tercihlerinde doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla "Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri" geliştirildi.Yazılım süreçleri tamamlanan envanterler, bu yılın eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak.Öğrencilerin yanıtları incelenecekDijital ortamda uygulanacak envanterler, hazırlanan internet sitesi üzerinden öğrenciler tarafından cevaplanacak. Yanıtlar, okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek, böylelikle öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sunulacak.Becerileri ortaya çıkacak"Mesleki Beceri Envanteri" ise ortaokul ve lise öğrencilerinin mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek üzere hazırlandı.Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirilecek, lise düzeyinde ise yükseköğretim programlarına veya meslek dallarına daha bilinçli yönelimleri sağlanacak.Envanterler yalnızca öğrenciler için değil öğretmen ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250914/milli-egitim-bakan-tekin-kayit-parasi-alani-bize-sikayet-edin-1099355377.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortaokul lise yetenek, meb yeni uygulama, meslek yönelimi belirleme