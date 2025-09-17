Orta okul ve liselerde yeni dönem: Tüm öğrencilere sorular sorularak mesleki yatkınlıkları bulunacak

Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, orta okul ve lise öğrencileri için yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Yeni uygulamayla birlikte, öğrencilere mesleki ilgi ve beceri envanterleri uygulaması yapılacak. Böylece öğrencilerin mesleki yönelimleri belirlenecek.
Orta okul ve lise öğrencileri için yeni bir uygulamayı devreye alınıyor. Yeni uygulamayla birlikte, öğrencilere mesleki ilgi ve beceri envanterleri uygulaması yapılacak. Böylece öğrencilerin mesleki yönelimleri belirlenecek.

Bakanlık envanter geliştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini tanıyarak eğitim ve meslek tercihlerinde doğru yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla "Mesleki İlgi ve Mesleki Beceri Envanterleri" geliştirildi.
Yazılım süreçleri tamamlanan envanterler, bu yılın eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanacak.

Öğrencilerin yanıtları incelenecek

Dijital ortamda uygulanacak envanterler, hazırlanan internet sitesi üzerinden öğrenciler tarafından cevaplanacak. Yanıtlar, okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanlar tarafından değerlendirilecek, böylelikle öğrencilere mesleki rehberlik kapsamında yönlendirme ve yerleştirme hizmeti sunulacak.

Becerileri ortaya çıkacak

"Mesleki Beceri Envanteri" ise ortaokul ve lise öğrencilerinin mesleki ve teknik Anadolu liselerinde yer alan 53 alan ve 114 dala yönelik beceri profillerini belirlemek üzere hazırlandı.
Ortaokul düzeyinde öğrenciler liseye geçiş sürecinde ilgi ve becerilerine uygun alanlara yönlendirilecek, lise düzeyinde ise yükseköğretim programlarına veya meslek dallarına daha bilinçli yönelimleri sağlanacak.
Envanterler yalnızca öğrenciler için değil öğretmen ve veliler için de yol gösterici olacak. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde kullanılacak bu araçlar, öğrencilerin mesleki gelişimlerini destekleyecek güçlü bir kaynak niteliği taşıyor.
