Von der Leyen: Trump ile Rusya'ya ekonomik baskıları artırma konusunda iyi bir görüşme yaptık
2025-09-17T00:26+0300
2025-09-17T00:26+0300
2025-09-17T00:24+0300
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya'ya ‘ek ekonomik baskı’ uygulamak için ortak çabaları güçlendirme konusunda ‘iyi bir görüşme’ yaptıklarını açıkladı.Von der Leyen, "ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya'ya ekonomik baskıyı artırmak için ortak çabalarımızı ek önlemler yoluyla güçlendirme konusunda iyi bir görüşme yaptım. Komisyon yakında kripto para birimleri, bankalar ve enerji sektörünü hedef alan 19. yaptırım paketini sunacak. Komisyon, Rus fosil yakıtlarından aşamalı olarak vazgeçilmesini hızlandırmayı önerecek” ifadelerini kullandı.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya’ya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya'yı kuşatma ve zayıflatma politikasının Batı'nın ‘uzun vadeli’ bir stratejisi olduğunun altını çizmiş, öte yandan tek taraflı yaptırımların aynı zamanda tüm küresel ekonomiye ciddi bir darbe indirdiğini vurgulamıştı.Rus lider, Batı'nın asıl amacı milyonlarca insanın hayatını kötüleştirmek olduğuna değinirken, ülkesinin Batı'nın kendisi için yarattığı tüm sorunları çözeceğini dile getirmişti.
