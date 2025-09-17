https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/vassy-intervisionda-abdyi-temsil-edecek-1099450707.html

Vassy, Intervision’da ABD’yi temsil edecek

Vassy, Intervision’da ABD’yi temsil edecek

Sputnik Türkiye

ABD’li şarkıcı Brandon Howard’ın katılamayacağı Intervision müzik yarışmasında ülkeyi Vassy temsil edecek. Jüride ise Deep Purple ve Rainbow’un eski solisti... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T20:02+0300

2025-09-17T20:02+0300

2025-09-17T19:59+0300

dünya

intervision

rusya

abd

joe lynn turner

david guetta

deep purple

rainbow

moskova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/19/1054235523_0:52:1921:1132_1920x0_80_0_0_459d46b6d984e00d71952ed4e3499493.jpg

Moskova’da düzenlenecek Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’nda ABD’yi temsil etmesi beklenen Brandon Howard’ın katılım sağlayamayacağı açıklandı.Intervision’un Telegram kanalından yapılan açıklamada, Howard’ın yerine şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Vassy’nin sahne alacağı belirtildi.Açıklamada, "Amerikalı şarkıcı Brandon Howard'ın bu yıl uluslararası müzik yarışması ‘Intervision’a katılamayacağını üzülerek duyuruyoruz" denildi.Vassy, Tiësto ve David Guetta gibi dünyaca ünlü DJ'lerle yaptığı ortak çalışmalarla tanınıyor. Bu çalışmalar, ABD radyo listelerinde üst sıralarda yer aldı ve dünya genelinde 30 ülkede multi-platin statüsü kazandı. 2023’te EDMA ICON Ödülü’ne layık görülen ilk kadın olan Vassy’nin şarkıları, dijital platformlarda milyonlarca dinlenme sayısına ulaşıyor.Yarışmanın jüri üyesi olarak ABD’yi, Deep Purple ve Rainbow’un eski solisti Joe Lynn Turner temsil edecek. Rusya’yı ise şarkıcı Şaman’ın temsil edeceği belirtilirken, jüride Rusya adına halk sanatçısı, besteci ve prodüktör İgor Matvienko yer alacak.Intervision Uluslararası Müzik Yarışması 20 Eylül 2025’te Moskova’daki Live Arena’da düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/putin-intervision-uluslararasi-muzik-yarismasinin-duzenlenmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1093319258.html

rusya

abd

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

intervision, rusya, abd, joe lynn turner, david guetta, deep purple, rainbow, moskova