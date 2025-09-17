https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/vassy-intervisionda-abdyi-temsil-edecek-1099450707.html
Vassy, Intervision’da ABD’yi temsil edecek
Vassy, Intervision’da ABD’yi temsil edecek
Sputnik Türkiye
ABD’li şarkıcı Brandon Howard’ın katılamayacağı Intervision müzik yarışmasında ülkeyi Vassy temsil edecek. Jüride ise Deep Purple ve Rainbow’un eski solisti... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T20:02+0300
2025-09-17T20:02+0300
2025-09-17T19:59+0300
dünya
intervision
rusya
abd
joe lynn turner
david guetta
deep purple
rainbow
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/19/1054235523_0:52:1921:1132_1920x0_80_0_0_459d46b6d984e00d71952ed4e3499493.jpg
Moskova’da düzenlenecek Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’nda ABD’yi temsil etmesi beklenen Brandon Howard’ın katılım sağlayamayacağı açıklandı.Intervision’un Telegram kanalından yapılan açıklamada, Howard’ın yerine şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Vassy’nin sahne alacağı belirtildi.Açıklamada, "Amerikalı şarkıcı Brandon Howard'ın bu yıl uluslararası müzik yarışması ‘Intervision’a katılamayacağını üzülerek duyuruyoruz" denildi.Vassy, Tiësto ve David Guetta gibi dünyaca ünlü DJ'lerle yaptığı ortak çalışmalarla tanınıyor. Bu çalışmalar, ABD radyo listelerinde üst sıralarda yer aldı ve dünya genelinde 30 ülkede multi-platin statüsü kazandı. 2023’te EDMA ICON Ödülü’ne layık görülen ilk kadın olan Vassy’nin şarkıları, dijital platformlarda milyonlarca dinlenme sayısına ulaşıyor.Yarışmanın jüri üyesi olarak ABD’yi, Deep Purple ve Rainbow’un eski solisti Joe Lynn Turner temsil edecek. Rusya’yı ise şarkıcı Şaman’ın temsil edeceği belirtilirken, jüride Rusya adına halk sanatçısı, besteci ve prodüktör İgor Matvienko yer alacak.Intervision Uluslararası Müzik Yarışması 20 Eylül 2025’te Moskova’daki Live Arena’da düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/putin-intervision-uluslararasi-muzik-yarismasinin-duzenlenmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1093319258.html
rusya
abd
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/19/1054235523_82:0:1789:1280_1920x0_80_0_0_3e2a379faed53ba200cb6747465e6294.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
intervision, rusya, abd, joe lynn turner, david guetta, deep purple, rainbow, moskova
intervision, rusya, abd, joe lynn turner, david guetta, deep purple, rainbow, moskova
Vassy, Intervision’da ABD’yi temsil edecek
ABD’li şarkıcı Brandon Howard’ın katılamayacağı Intervision müzik yarışmasında ülkeyi Vassy temsil edecek. Jüride ise Deep Purple ve Rainbow’un eski solisti Joe Lynn Turner yer alacak.
Moskova’da düzenlenecek Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’nda ABD’yi temsil etmesi beklenen Brandon Howard’ın katılım sağlayamayacağı açıklandı.
Intervision’un Telegram kanalından yapılan açıklamada, Howard’ın yerine şarkıcı, söz yazarı ve prodüktör Vassy’nin sahne alacağı belirtildi.
Açıklamada, "Amerikalı şarkıcı Brandon Howard'ın bu yıl uluslararası müzik yarışması ‘Intervision’a katılamayacağını üzülerek duyuruyoruz" denildi.
Vassy, Tiësto ve David Guetta gibi dünyaca ünlü DJ'lerle yaptığı ortak çalışmalarla tanınıyor. Bu çalışmalar, ABD radyo listelerinde üst sıralarda yer aldı ve dünya genelinde 30 ülkede multi-platin statüsü kazandı. 2023’te EDMA ICON Ödülü’ne layık görülen ilk kadın olan Vassy’nin şarkıları, dijital platformlarda milyonlarca dinlenme sayısına ulaşıyor.
Yarışmanın jüri üyesi olarak ABD’yi, Deep Purple ve Rainbow’un eski solisti Joe Lynn Turner temsil edecek. Rusya’yı ise şarkıcı Şaman’ın temsil edeceği belirtilirken, jüride Rusya adına halk sanatçısı, besteci ve prodüktör İgor Matvienko yer alacak.
Intervision Uluslararası Müzik Yarışması 20 Eylül 2025’te Moskova’daki Live Arena’da düzenlenecek.