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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/putin-intervision-uluslararasi-muzik-yarismasinin-duzenlenmesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1093319258.html
Putin, Intervision Uluslararası Müzik Yarışması'nın düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı
Putin, Intervision Uluslararası Müzik Yarışması'nın düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin, 2025 yılında Moskova ve Moskova Bölgesi’nde ‘Intervision’ adlı bir uluslararası müzik yarışmasının düzenlenmesine ilişkin kararnameyi... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T22:23+0300
2025-02-03T22:23+0300
dünya
rusya
kremlin
vladimir putin
müzik
yarışma
kararname
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılında Moskova ve Moskova Bölgesi’nde Intervision Uluslararası Müzik Yarışması'nın düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. İlgili belge, resmi düzenlemelerin yer bulduğu internet sitesinde yayımlandı.Belge metninde, “Uluslararası kültürel ve insani işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, 2025 yılında Moskova ve Moskova Bölgesi’nde Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’nın düzenlenmesini kararlaştırıyorum” ifadelerine yer verildi.Buna göre hükümete, yarışmanın hazırlanması ve düzenlenmesi için bir organizasyon komitesi oluşturma, Moskova ve Moskova Bölgesi yönetimlerinin katılımıyla yarışmanın hazırlanması ve düzenlenmesine yönelik önlemleri geliştirme ve söz konusu önlemlerin uygulanmasını sağlama, ayrıca yarışmanın hazırlanması ve düzenlenmesiyle ilgili etkinliklerin medyada takip edilmesine yardımcı olma görevi verildi. Kararnameye göre, organizasyon komitesi başkanlığına Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko atandı.Putin ayrıca yarışmanın uygulanmasına ilişkin temel görevlerin çözülmesi amacıyla bir denetleme kurulu oluşturulması talimatını verdi ve Denetleme Kurulu Başkanı görevine Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko’nun atanmasını istedi. Belgeye göre denetleme kurulu, yarışmanın konseptini ve düzenlenmesine ilişkin yönetmeliği onaylayacak, yarışmanın sonuçlarını onaylayacak ve uluslararası işbirliği de dahil olmak üzere yarışmanın sonraki yıllarda gelişiminin ana yönleri hakkında kararlar alarak bilgi akışını koordine edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/putin-gecmiste-avrupali-liderlerin-kendi-goruslerini-savunacak-cesareti-vardi-1093282222.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, müzik, yarışma, kararname, imza
rusya, kremlin, vladimir putin, müzik, yarışma, kararname, imza

Putin, Intervision Uluslararası Müzik Yarışması'nın düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı

22:23 03.02.2025
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© Sputnik
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Rusya lideri Putin, 2025 yılında Moskova ve Moskova Bölgesi’nde ‘Intervision’ adlı bir uluslararası müzik yarışmasının düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2025 yılında Moskova ve Moskova Bölgesi’nde Intervision Uluslararası Müzik Yarışması'nın düzenlenmesine ilişkin kararnameyi imzaladı. İlgili belge, resmi düzenlemelerin yer bulduğu internet sitesinde yayımlandı.
Belge metninde, “Uluslararası kültürel ve insani işbirliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla, 2025 yılında Moskova ve Moskova Bölgesi’nde Intervision Uluslararası Müzik Yarışması’nın düzenlenmesini kararlaştırıyorum” ifadelerine yer verildi.
Buna göre hükümete, yarışmanın hazırlanması ve düzenlenmesi için bir organizasyon komitesi oluşturma, Moskova ve Moskova Bölgesi yönetimlerinin katılımıyla yarışmanın hazırlanması ve düzenlenmesine yönelik önlemleri geliştirme ve söz konusu önlemlerin uygulanmasını sağlama, ayrıca yarışmanın hazırlanması ve düzenlenmesiyle ilgili etkinliklerin medyada takip edilmesine yardımcı olma görevi verildi. Kararnameye göre, organizasyon komitesi başkanlığına Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernişenko atandı.
Putin ayrıca yarışmanın uygulanmasına ilişkin temel görevlerin çözülmesi amacıyla bir denetleme kurulu oluşturulması talimatını verdi ve Denetleme Kurulu Başkanı görevine Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Birinci Başkan Yardımcısı Sergey Kiriyenko’nun atanmasını istedi. Belgeye göre denetleme kurulu, yarışmanın konseptini ve düzenlenmesine ilişkin yönetmeliği onaylayacak, yarışmanın sonuçlarını onaylayacak ve uluslararası işbirliği de dahil olmak üzere yarışmanın sonraki yıllarda gelişiminin ana yönleri hakkında kararlar alarak bilgi akışını koordine edecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2025
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