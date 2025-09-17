https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/uefa-sampiyonlar-ligi-basladi-kenan-yildiz-damgasini-vurdu-gecenin-sonuclari-1099424676.html

UEFA Şampiyonlar Ligi başladı: Kenan Yıldız damgasını vurdu, gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı yaşandı. Oynanan 6 maçta milli futbolcular Kenan Yıldız ve Arda Güler de... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçlarında Juventus ile Borussia Dortmund maçı gündem oldu. Juventus ile Borussia Dortmund’un karşılaştığı mücadele adeta gol düellosuna sahne oldu. Allianz Stadyumu’ndaki maç 4-4 berabere bitti.Maça ilk 11’de başlayan Kenan Yıldız, 1 gol ve 1 asistle dikkat çekti.Real Madrid geri döndüReal Madrid, sahasında Marsilya’yı 2-1 mağlup etti. Santiago Bernabeu’daki karşılaşmada Marsilya 22. dakikada Timothy Weah ile öne geçti. Ancak Real Madrid, Kylian Mbappe’nin 28 ve 81. dakikada (penaltı) attığı gollerle geri dönmeyi başardı. 72. dakikada Dani Carvajal kırmızı kart gördü.Milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve 72. dakikada oyundan çıktı.Gecenin diğer sonuçları

