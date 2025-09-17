Türkiye
Sadettin Saran'dan Kutlualp'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama geldi
Sadettin Saran'dan Kutlualp'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama geldi
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 21 Eylül Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Adaylardan Hakan Bilal Kutlualp... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildi. Kutlualp, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin geleceğini kişisel hedeflerin önünde tutarak bu kararı aldığını belirtti. Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde şampiyonluklar yaşadığını hatırlatan Kutlualp, camiada iki adayın birleşmesine dair yoğun talep bulunduğunu ve anketlerde Sadettin Saran’ın önde göründüğünü ifade etti.Sadettin Saran ise Seçim çalışmalarını yürüttüğü "Söz Fenerbahçe" grubunun sosyal medya hesabından yazılı bir mesaj paylaştı. Saran mesajında şu ifadelere yer verdi:
Abone ol
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde 21 Eylül Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Adaylardan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Bu karar, seçim sürecinde dengeleri değiştirirken, Sadettin Saran da yaşanan gelişmenin ardından ilk açıklamasını kamuoyuyla paylaştı.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine adaylıktan çekildi. Kutlualp, yaptığı açıklamada Fenerbahçe’nin geleceğini kişisel hedeflerin önünde tutarak bu kararı aldığını belirtti.
Geçmişte Aziz Yıldırım yönetiminde şampiyonluklar yaşadığını hatırlatan Kutlualp, camiada iki adayın birleşmesine dair yoğun talep bulunduğunu ve anketlerde Sadettin Saran’ın önde göründüğünü ifade etti.
Sadettin Saran ise Seçim çalışmalarını yürüttüğü "Söz Fenerbahçe" grubunun sosyal medya hesabından yazılı bir mesaj paylaştı. Saran mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün başkan adaylarından Hakan Bilal Kutlualp ile dün gece bir araya gelişimizi takiben, kendisinin bugün yaptığı açıklamaları yakından takip ettik. Kutlualp, buluşmamızda ve takiben yaptığı açıklamalarda samimi bir duruş sergilemiş; hiçbir talepte bulunmayarak Fenerbahçe faydasını öncelemiş ve nihayetinde seçimlerde bizleri destekleme kararı almıştır.

Kendisine ve çalışma arkadaşlarına gösterdikleri, sözde değil özde yaklaşımları için bizler de şükranlarımızı sunarız. Hakan Bilal Kutlualp'in camiamızdaki umutsuzluğa ve mutsuzluğa seyirci kalmayarak değişim ateşinin fitilini yakan öncülerden olduğu bir gerçektir.

Geldiğimiz noktada, bugün sadece Hakan Bilal Kutlualp ve arkadaşlarının Fenerbahçe sevdası değil, aynı zamanda milyonlarca Fenerbahçelinin değişim talepleri ve başarı beklentileri de bizlerin üzerinde büyük birer sorumluluktur.

Bu sorumluluğun bilinci ve gördüğümüz desteğin gücüyle, sözlerimizi tutmak için çok daha kararlılıkla yürüyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Her şey Fenerbahçe için"

