https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/turkiyenin-kredi-risk-primi-aciklandi-son-5-yilin-en-dusuk-orani-1091260234.html

Türkiye'nin Kredi Risk Primi açıklandı: Son 5 yılın en düşük oranı

Türkiye'nin Kredi Risk Primi açıklandı: Son 5 yılın en düşük oranı

Sputnik Türkiye

Türkiye'de yapılan önemli ekonomik reformlar sayesinde 5 yıllık Kredi Risk Primi (CDS) 2020 Şubat ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Türkiye'nin... 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T18:43+0300

2024-12-06T18:43+0300

2024-12-06T18:43+0300

ekonomi

cds (credit default swap)

para

para politikası kurulu

banka

türkiye

ekonomi

ekonomi reform paketi

enflasyon

gıda enflasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088810989_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8ebb026393cad28a136904c4c9df9a45.jpg

Türkiye'nin 5 yıllık Kredi Risk Primi (CDS) 2020 Şubat ayından bu yana ilk kez 250 puanın altına indi.2020 yılının Şubat ayından bu yana Türkiye, ihracat, büyüme, enflasyon, cari açık gibi alanlarda çoğu ülkeyi geçerek 5 yıllık Kredi Risk Primi'ni 249.85 seviyesine düşürdü. Kuruluşların bu kararla 'yatırım için uygun ortam' sinyalini verdiği ifade edildi. Türkiye'nin CDS'si 2022 yılının Haziran ayında 872 puana kadar yükselmişti. Son iki yılda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın başarılı çalışmalarıyla seviyenin aşağıya çekildiği belirtildi.CDS nedir?Credit Default Swap, finansal bir terim olarak kullanılır. CDS, bir borçlunun temerrüde düşmesi durumunda alacaklıyı korumak için kullanılan sigorta sisteminin ismine verilen terim olarak tanınır. Genel olarak bankalar ve yatırımcılar, kredi risklerini yönetmek için CDS kullanır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/kredi-kartiyla-sigara-alanlar-dikkat-komisyon-ucreti-farkina-200-bin-lira-ceza-1091257261.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cds (credit default swap), para, para politikası kurulu, banka, türkiye, ekonomi, ekonomi reform paketi, enflasyon, gıda enflasyonu, dezenflasyon, kredi, kredi notu