‘Türkiye-İsrail karşılaşması doğrudan iki ordunun çarpışması şeklinde olmak zorunda değil’

“Bütün Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri müşterek bir zirve düzenledi. Son dönemlerde böyle bir zirve formül bulundu. Bu formül ne işe yarıyor? Anlayabilmiş değilim. Daha mı etkili oluyor? Ben öyle bir şey görmedim. Yaklaşık 56 ülke katılıyor. Ülke sayısı ve nüfusu itibarıyla dünyanın dörtte biri katılıyor buraya. Birleşmiş Milletler’i saymazsanız dünyadaki en büyük platformlardan birisi bu. Niye toplandılar? Buna bakarsak, dünyanın en etkisiz örgütlenmelerinden birisi oluyor bu açıdan bakarsak. Dolayısıyla bu toplantı şu açıdan önemliydi: Sonuçları ve gösterilen tutumları nedeniyle değil ancak hemen öncesinde İsrail Doha’yı vurduğu için tarihiydi. İsrail, son on yıllarda ilk kez doğrudan ABD kampında olan, savaşa girmemiş olan ve ilk diplomatik ilişki kurulmuş ülkelerden birisi olan Katar’a saldırdı. Ayrıca ABD’nin bölgedeki en büyük askeri üssü Katar’da. Zirve bu yüzden önemli. Burada elbette Gazze’deki çatışmalar ve devam eden soykırım da etkili oldu. Üç hafta sonra bu soykırım savaşı iki yılını tamamlayacak. Süresi itibarıyla çok uzun bir savaş. Çok küçük bir alanda yürütülen, neredeyse tamamen sivil halka karşı sürdürülen bir savaş. Dolayısıyla böyle bir ortamda toplandılar. Arap ülkeleri ve İslam ülkeleri, ‘dağ fare doğurdu’ bile denilemeyecek şekilde; her zamanki kınama cümleleri ile açıklama yaptılar.

Çok madde yazdılar ancak o 25 maddeyi toplayıp çarpın, somut bir şey çıkmıyor. Doha’ya saldıran ve saldırıya iştirak eden, buna izin veren ABD, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu İsrail’e gönderdi. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği toplandığı gün Marco Rubio da İsrail’deydi. Marco Rubio, tam o esnada Netanyahu ile basın toplantısı da yaptı. Orada benim ancak küstahça nitelendirebileceğim bir tutum gösterdiler. ABD’nin temel ilkesi, İsrail’e sarsılmaz destektir ve Marco Rubio bunun devam edeceğini söyledi. Rubio, iki yıldır devam eden soykırım sebebiyle yalnız ve yalnız Hamas’ı suçladı. Yanında Uluslararası Ceza Mahkemesi ve BM’ye bağlı en yüksek mahkeme tarafından soykırım kararı verilmiş Netanyahu ile beraber basın toplantısı yaptı ve bunları söyledi. Netanyahu da her zamanki Netanyahu’ydu. Ve ‘Yine de saldıracağız’ dedi. Biz Trump’ın gelgitlerine ve sözlerine güvenmeme durumuna alıştık. Karşınızda 56-57 ülke var. Dünyanın dörtte biri nüfus olarak. Bunlara karşı bir taahhüt verdiniz. Trump, ‘Katar’a daha fazla saldırı olmayacak’ dedi. Ancak Netanyahu ‘Gerekirse tekrar saldırırım. Hamas’ı bulunduran her ülkeye saldırırım’ dedi Marco Rubio’nun yanında. Bu açıdan zirve bir fiyaskodur. Bu ülkelerin zavallılığını ispat etmek dışında başka bir işe yaramadı bu zirve. Marco Rubio’nun iki günlük İsrail gezisinin turizme ayırdığı ilk gününde, Netanyahu ile birlikte Mescid-i Aksa altında tünel açılışına katıldı. Mescid-i Aksa’yı çökertmek üzere açıldığı iddia edilen tünelin töreninde bulundu Rubio.”