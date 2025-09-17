Trump İngiltere'de: Windsor Kalesi'nde Kraliyet karşılaması

Geceyi Winfield'daki ABD'nin İngiltere büyükelçiliği binasında geçiren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı Windsor Kalesi'nde kraliyet ailesi karşıladı. İki günlük ziyaretten ilk görüntüler geldi.
İngiltere Prensi William ve Galler Prensesi Kate (solda), ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ı Windsor Kalesi’nin doğu bahçesinde ABD resmi başkanlık helikopteri Marine One'dan indikten sonra karşıladı.
Ardından İngiltere Kralı III. Charles ve ABD Başkanı Donald Trump, Windsor Kalesi’ne yapılan atlı araba geçit töreninde yer aldı. ABD Başkanı Windsor Kalesi’nin doğu çimlerinde ve aynı anda Londra Kulesi’nden toplar atıldı.
ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Kralı III. Charles, arkalarından First Lady Melania Trump ve Kraliçe Camilla ile birlikte Windsor Kalesi’nde düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı. Trump ve eşi Kraliçe 2. Elizabeth’in mezarına çelenk bırakmak için Aziz George Şapeli’ni ziyaret edecek.
ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Kralı III. Charles, Windsor Kalesi’ne varışın ardından tören kıtasını teftiş etti. Trump, İngiltere'ye bir önceki ziyaretini Kraliçe 2. Elizabeth döneminde yapmıştı.
İngiltere Kraliçesi Camilla ve ABD First Lady'si Melania Trump, Windsor Kalesi’ne atlı arabayla yapılan geçit töreninde İskoçya Devlet Arabası içinde seyahat etti. Kraliçe Camilla, yarın Melania Trump’a Kraliçe Mary’nin oyuncak bebek evi ile kraliyet kütüphanesini gezdirecek. Melania Trump daha sonra Chequers’a giderek eşiyle buluşacak ve birlikte ABD’ye dönecekler.