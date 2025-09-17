Trump İngiltere'de: Windsor Kalesi'nde Kraliyet karşılaması

© Adrian Dennis İngiltere Kraliçesi Camilla ve ABD First Lady'si Melania Trump, Windsor Kalesi’ne atlı arabayla yapılan geçit töreninde İskoçya Devlet Arabası içinde seyahat etti. Kraliçe Camilla, yarın Melania Trump’a Kraliçe Mary’nin oyuncak bebek evi ile kraliyet kütüphanesini gezdirecek. Melania Trump daha sonra Chequers’a giderek eşiyle buluşacak ve birlikte ABD’ye dönecekler.