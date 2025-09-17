Türkiye
Trump İngiltere'de: Windsor Kalesi'nde Kraliyet karşılaması
Trump İngiltere'de: Windsor Kalesi'nde Kraliyet karşılaması
Geceyi Winfield'daki ABD'nin İngiltere büyükelçiliği binasında geçiren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı Windsor Kalesi'nde kraliyet ailesi... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
SON HABERLER
donald trump, melania trump, i̇ngiltere, kral charles, kate middleton, prens william, фото

Trump İngiltere'de: Windsor Kalesi'nde Kraliyet karşılaması

16:00 17.09.2025 (güncellendi: 16:29 17.09.2025)
Geceyi Winfield'daki ABD'nin İngiltere büyükelçiliği binasında geçiren ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ı Windsor Kalesi'nde kraliyet ailesi karşıladı. İki günlük ziyaretten ilk görüntüler geldi.
© Aaron Chown

İngiltere Prensi William ve Galler Prensesi Kate (solda), ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ı Windsor Kalesi’nin doğu bahçesinde ABD resmi başkanlık helikopteri Marine One'dan indikten sonra karşıladı.

İngiltere Prensi William ve Galler Prensesi Kate (solda), ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ı Windsor Kalesi’nin doğu bahçesinde ABD resmi başkanlık helikopteri Marine One&#x27;dan indikten sonra karşıladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© Aaron Chown

İngiltere Prensi William ve Galler Prensesi Kate (solda), ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump’ı Windsor Kalesi’nin doğu bahçesinde ABD resmi başkanlık helikopteri Marine One'dan indikten sonra karşıladı.

© Jordan Pettitt

Ardından İngiltere Kralı III. Charles ve ABD Başkanı Donald Trump, Windsor Kalesi’ne yapılan atlı araba geçit töreninde yer aldı. ABD Başkanı Windsor Kalesi’nin doğu çimlerinde ve aynı anda Londra Kulesi’nden toplar atıldı.

Ardından İngiltere Kralı III. Charles ve ABD Başkanı Donald Trump, Windsor Kalesi’ne yapılan atlı araba geçit töreninde yer aldı. ABD Başkanı Windsor Kalesi’nin doğu çimlerinde ve aynı anda Londra Kulesi’nden toplar atıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© Jordan Pettitt

Ardından İngiltere Kralı III. Charles ve ABD Başkanı Donald Trump, Windsor Kalesi’ne yapılan atlı araba geçit töreninde yer aldı. ABD Başkanı Windsor Kalesi’nin doğu çimlerinde ve aynı anda Londra Kulesi’nden toplar atıldı.

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Kralı III. Charles, arkalarından First Lady Melania Trump ve Kraliçe Camilla ile birlikte Windsor Kalesi’nde düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı. Trump ve eşi Kraliçe 2. Elizabeth’in mezarına çelenk bırakmak için Aziz George Şapeli’ni ziyaret edecek.

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Kralı III. Charles, arkalarından First Lady Melania Trump ve Kraliçe Camilla ile birlikte Windsor Kalesi’nde düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı. Trump ve eşi Kraliçe 2. Elizabeth’in mezarına çelenk bırakmak için Aziz George Şapeli’ni ziyaret edecek. - Sputnik Türkiye
3/5

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Kralı III. Charles, arkalarından First Lady Melania Trump ve Kraliçe Camilla ile birlikte Windsor Kalesi’nde düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı. Trump ve eşi Kraliçe 2. Elizabeth’in mezarına çelenk bırakmak için Aziz George Şapeli’ni ziyaret edecek.

© AP Photo / Kirsty WigglesworthABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Kralı III. Charles, Windsor Kalesi’ne varışın ardından tören kıtasını teftiş etti. Trump, İngiltere'ye bir önceki ziyaretini Kraliçe 2. Elizabeth döneminde yapmıştı.
Kral Charles ve Trump - Sputnik Türkiye
4/5
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Kralı III. Charles, Windsor Kalesi’ne varışın ardından tören kıtasını teftiş etti. Trump, İngiltere'ye bir önceki ziyaretini Kraliçe 2. Elizabeth döneminde yapmıştı.
© Adrian Dennisİngiltere Kraliçesi Camilla ve ABD First Lady'si Melania Trump, Windsor Kalesi’ne atlı arabayla yapılan geçit töreninde İskoçya Devlet Arabası içinde seyahat etti. Kraliçe Camilla, yarın Melania Trump’a Kraliçe Mary’nin oyuncak bebek evi ile kraliyet kütüphanesini gezdirecek. Melania Trump daha sonra Chequers’a giderek eşiyle buluşacak ve birlikte ABD’ye dönecekler.
Kraliçe Camilla ve Melania Trump - Sputnik Türkiye
5/5
© Adrian Dennis
İngiltere Kraliçesi Camilla ve ABD First Lady'si Melania Trump, Windsor Kalesi’ne atlı arabayla yapılan geçit töreninde İskoçya Devlet Arabası içinde seyahat etti. Kraliçe Camilla, yarın Melania Trump’a Kraliçe Mary’nin oyuncak bebek evi ile kraliyet kütüphanesini gezdirecek. Melania Trump daha sonra Chequers’a giderek eşiyle buluşacak ve birlikte ABD’ye dönecekler.
