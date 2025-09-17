Başkent Londra'da ABD Başkanı Trump'a yönelik protesto gösterisi
16:50 17.09.2025 (güncellendi: 17:04 17.09.2025)
© Sputnikاحتجاج في لندن
İngiltere'ye kritik bir ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Trump, Londra'nın merkezinde protesto ediliyor.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere ziyaretinin başlamasının ardından, başkent Londra'nın merkezinde kitlesel bir protesto gösterisi başladı.
Protestocular, BBC genel merkezinin yakınındaki Portland Place'de toplanarak Parlamento Meydanı'na geçecek ve orada bir miting düzenleyecek.
Göstericiler, "Kahrolsun Trump", "Irkçılığa hayır, Trump'a hayır", "Trump'ı durdurun", "Kahrolsun Trump'ın nükleer silahları", "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı dövizler ve Trump'ın huysuz bir çocuk olarak tasvir edildiği hicivsel görüntüler taşıyor.
Gösterinin organizatörleri, "Başbakan Keir Starmer, ülkemizi büyük şirketlerin saldırılarına açan bir teknoloji anlaşması için İngiltere'yi satıyor ve sorunları çözmek için hiçbir şey yapmıyor" dedi.
Trump Windsor'da olduğu için Londra'nın merkezindeki protestoları görmüyor. Washington Post'un bildirdiğine göre, başkanın rotası protestodan kaçınmak için dikkatlice planlandı.
