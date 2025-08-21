Türkiye
2 bin yıllık batık şehir İskenderiye açıklarında gün yüzüne çıkarıldı
2 bin yıllık batık şehir İskenderiye açıklarında gün yüzüne çıkarıldı
Sputnik Türkiye
21.08.2025

2 bin yıllık batık şehir İskenderiye açıklarında gün yüzüne çıkarıldı

20:09 21.08.2025
Akdeniz’in derinliklerinden yükselen antik kent kalıntıları görenleri büyüledi. Heykeller, tapınaklar ve gizemli yapılar binlerce yıl sonra yeniden nefes aldı.
İskenderiye kıyılarında, 2 bin yıldır sular altında kalan antik bir şehrin kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı. Dalgıçların yardımıyla vinçlerle çıkarılan dev heykeller ve yapılar, tarih meraklılarını heyecanlandırdı.
Uzmanlar, bulunan bu kalıntıların antik Canopus şehrine ait olabileceğini söylüyor. Bir zamanlar Ptolemaioslar ve Romalılar döneminde görkemli bir merkez olan bu şehir, depremler ve deniz seviyesinin yükselmesiyle yüzyıllar önce sular altında kalmıştı.

Kralların heykelleri ve sfenksler

Kazılarda, II. Ramses’in kartuşunu taşıyan bir sfenks, başı kopmuş granit heykeller ve mermerden yapılmış Roma asilzadelerine ait figürler bulundu. Ayrıca tapınak kalıntıları, taş havuzlar ve eski liman izleri de gün yüzüne çıkarıldı.
Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fathi, bulunan eserlerin yalnızca bir kısmının çıkarıldığını belirterek “Suyun altında çok daha fazlası var. Ancak çıkarabildiklerimiz sınırlı. Geri kalanlar batık mirasımızın parçası olarak kalacak” dedi.
Tarih fışkıran bu bölge, bugün aynı kaderle yüz yüze. Uzmanlara göre İskenderiye her yıl birkaç milimetre denize gömülüyor ve 2050’ye kadar şehrin üçte biri sular altında kalabilir.
