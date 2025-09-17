Türkiye
Tarihin en gizemli keşfi: Dünyanın en eski mumyaları Güneydoğu Asya’da bulundu
Tarihin en gizemli keşfi: Dünyanın en eski mumyaları Güneydoğu Asya'da bulundu
Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden arkeolog Hsiao-chun Hung ve ekibinin çalışmasına göre, Güneydoğu Asya’da yaşayan avcı-toplayıcı topluluklar, 12 bin ila 4 bin yıl önce ölülerini özel bir yöntemle mumyalıyordu. Cesetler, aylar boyunca düşük ısıda yanan dumanlı ateşlerin üzerinde kurutuluyor ve gömülmeden önce belirli duruşlarda bağlanıyordu.Mısır’dan çok daha eskiAraştırma, dumanla kurutulmuş mumyaların, Mısır’daki reçine ve balsam kullanılarak yapılan mumyalardan en az 7 bin yıl daha eski olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, mumyalamanın sanılandan çok daha köklü ve farklı coğrafyalara yayılmış bir gelenek olduğunu gösteriyor.Güneydoğu Asya’dan Okyanusya’ya izlerBilim insanları, bu tekniğin izlerini sadece Güneydoğu Asya’da değil, Borneo, Java adaları ve Avustralya ile Yeni Gine’nin yerli topluluklarında da buldu. Dumanla kurutma, atalara duyulan saygının bir göstergesi olarak uygulanıyor ve iskeletlerin bütünlüğünü koruyordu.Dünya genelinde mumyalama gelenekleriGelecek araştırmalarAraştırma ekibi, Güney Çin ve Güneydoğu Asya’daki daha eski kazılarda bulunan iskeletlerde benzer izleri aramayı planlıyor. Hung, bu yöntemin kökeninin, Afrika’dan 60 bin yıl önce başlayan göçlerle Asya’ya yayılan inançlara dayandığını öne sürüyor.
14:56 17.09.2025
Peru'da 3 bin yıllık mumya tespit edildi
Güneydoğu Asya’da bulunan iskeletler, tarihin bilinen en eski mumyaları olarak kayda geçti. Araştırmalara göre, bölgedeki avcı-toplayıcı topluluklar ölülerini dumanla kurutarak mumyalıyordu. Bu yöntem, Mısır’daki mumyalardan en az 7 bin yıl daha eskiye tarihleniyor.
Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden arkeolog Hsiao-chun Hung ve ekibinin çalışmasına göre, Güneydoğu Asya’da yaşayan avcı-toplayıcı topluluklar, 12 bin ila 4 bin yıl önce ölülerini özel bir yöntemle mumyalıyordu. Cesetler, aylar boyunca düşük ısıda yanan dumanlı ateşlerin üzerinde kurutuluyor ve gömülmeden önce belirli duruşlarda bağlanıyordu.

Mısır’dan çok daha eski

Araştırma, dumanla kurutulmuş mumyaların, Mısır’daki reçine ve balsam kullanılarak yapılan mumyalardan en az 7 bin yıl daha eski olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, mumyalamanın sanılandan çok daha köklü ve farklı coğrafyalara yayılmış bir gelenek olduğunu gösteriyor.

Güneydoğu Asya’dan Okyanusya’ya izler

Bilim insanları, bu tekniğin izlerini sadece Güneydoğu Asya’da değil, Borneo, Java adaları ve Avustralya ile Yeni Gine’nin yerli topluluklarında da buldu. Dumanla kurutma, atalara duyulan saygının bir göstergesi olarak uygulanıyor ve iskeletlerin bütünlüğünü koruyordu.

Dünya genelinde mumyalama gelenekleri

Güney Amerika’daki Chinchorro toplumu yaklaşık 7 bin yıl önce ölülerini iç organlarını çıkarıp çöl ortamında kurutarak mumyalıyordu.
Mısırlılar ise 6 bin 300 yıl önceye tarihlenen süreçte reçineler ve özel tekniklerle mumyalama yaptı.
Güneydoğu Asya’daki bulgular ise, bu geleneğin daha da eskiye gittiğini ve insanlık tarihinde çok geniş bir alana yayıldığını ortaya koydu.

Gelecek araştırmalar

Araştırma ekibi, Güney Çin ve Güneydoğu Asya’daki daha eski kazılarda bulunan iskeletlerde benzer izleri aramayı planlıyor. Hung, bu yöntemin kökeninin, Afrika’dan 60 bin yıl önce başlayan göçlerle Asya’ya yayılan inançlara dayandığını öne sürüyor.
