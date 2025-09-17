https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/tarihin-en-gizemli-kesfi-dunyanin-en-eski-mumyalari-guneydogu-asyada-bulundu-1099441110.html

Tarihin en gizemli keşfi: Dünyanın en eski mumyaları Güneydoğu Asya’da bulundu

Tarihin en gizemli keşfi: Dünyanın en eski mumyaları Güneydoğu Asya’da bulundu

Sputnik Türkiye

Güneydoğu Asya’da bulunan iskeletler, tarihin bilinen en eski mumyaları olarak kayda geçti. Araştırmalara göre, bölgedeki avcı-toplayıcı topluluklar ölülerini... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T14:56+0300

2025-09-17T14:56+0300

2025-09-17T14:56+0300

yaşam

güneydoğu

mısır

avustralya

dünya

mumya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/17/1072783879_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3d6fbdc9c319aa1c4341209f87f71806.jpg

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden arkeolog Hsiao-chun Hung ve ekibinin çalışmasına göre, Güneydoğu Asya’da yaşayan avcı-toplayıcı topluluklar, 12 bin ila 4 bin yıl önce ölülerini özel bir yöntemle mumyalıyordu. Cesetler, aylar boyunca düşük ısıda yanan dumanlı ateşlerin üzerinde kurutuluyor ve gömülmeden önce belirli duruşlarda bağlanıyordu.Mısır’dan çok daha eskiAraştırma, dumanla kurutulmuş mumyaların, Mısır’daki reçine ve balsam kullanılarak yapılan mumyalardan en az 7 bin yıl daha eski olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, mumyalamanın sanılandan çok daha köklü ve farklı coğrafyalara yayılmış bir gelenek olduğunu gösteriyor.Güneydoğu Asya’dan Okyanusya’ya izlerBilim insanları, bu tekniğin izlerini sadece Güneydoğu Asya’da değil, Borneo, Java adaları ve Avustralya ile Yeni Gine’nin yerli topluluklarında da buldu. Dumanla kurutma, atalara duyulan saygının bir göstergesi olarak uygulanıyor ve iskeletlerin bütünlüğünü koruyordu.Dünya genelinde mumyalama gelenekleriGelecek araştırmalarAraştırma ekibi, Güney Çin ve Güneydoğu Asya’daki daha eski kazılarda bulunan iskeletlerde benzer izleri aramayı planlıyor. Hung, bu yöntemin kökeninin, Afrika’dan 60 bin yıl önce başlayan göçlerle Asya’ya yayılan inançlara dayandığını öne sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/imkansiz-oldugu-dusunulen-enerji-seviyelerinde-sinyaller-tespit-etti-mutlak-sifirdan-geliyorlar-1099434501.html

güneydoğu

mısır

avustralya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güneydoğu, mısır, avustralya, dünya, mumya