https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/son-dakika-smotrich-gazze-seridi-bir-emlak-hazinesi-1099448073.html

Smotrich: Gazze Şeridi bir 'emlak hazinesi'

Smotrich: Gazze Şeridi bir 'emlak hazinesi'

Sputnik Türkiye

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi’nin bir ‘emlak fırsatları hazinesi’ olduğunu ve ‘savaşın ardından kıyı şeridinin nasıl bölüneceğine dair... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T17:47+0300

2025-09-17T17:47+0300

2025-09-17T17:47+0300

dünya

gazze

emlak

bezalel smotrich

i̇srail

gazze şeridi

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090306149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72b07be4bae7dc91fef5f1a8548f7700.jpg

İsrail basınına göre bakan, Tel Aviv’de düzenlenen bir emlak konferansında konuşan Smootrich, “Gazze’de kendini finanse eden bir ‘emlak hazinesi’ var ve ben Amerikalılarla müzakerelere başladım bile” ifadelerini kullandı.'Yıkımı, yani ilk aşamayı zaten yaptık' Smotrich ayrıca, “Bu savaşa çok para harcadık. Toprakları yüzde bazında nasıl böleceğimizi görmemiz gerekiyor” diyerek, “Yıkımı, yani şehrin yenilenmesinin ilk aşamasını zaten yaptık. Şimdi sadece inşa etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştuTrump’ın ‘Gazze Rivierası’ sözleriABD Başkanı Donald Trump ise zaman zaman, savaş sonrası çok sayıda Filistinlinin bölgeden ayrılmaya ‘teşvik edileceği bir plan’ kapsamında 'Gazze Şeridi’ni Amerikan kontrolünde bir ‘Riviera’ya dönüştürme isteğini' dile getirmiş, sözleri başta Arap ülkelerinden tepki toplamıştı.Geçen ay Amerika merkezli Washington Post, ‘Trump yönetiminin Gazze’nin savaş sonrası yeniden inşası için bir öneriyi değerlendirdiğini’ yazmıştı. Habere göre, ‘Gazze Şeridi on yıl boyunca ABD kontrolünde olaması ve nüfusun yaklaşık dörtte birine, çoğu kalıcı olarak, bölgeden ayrılmaları için ödeme’ yapılması planlanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ab-komisyonunun-yaptirimlari-israil-ile-ticareti-askiya-almayi-onermiyoruz-1099439208.html

gazze

i̇srail

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gazze, emlak, bezalel smotrich, i̇srail, gazze şeridi, donald trump