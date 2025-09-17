https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/son-dakika-smotrich-gazze-seridi-bir-emlak-hazinesi-1099448073.html
Smotrich: Gazze Şeridi bir 'emlak hazinesi'
Smotrich: Gazze Şeridi bir 'emlak hazinesi'
Sputnik Türkiye
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi’nin bir ‘emlak fırsatları hazinesi’ olduğunu ve ‘savaşın ardından kıyı şeridinin nasıl bölüneceğine dair... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T17:47+0300
2025-09-17T17:47+0300
2025-09-17T17:47+0300
dünya
gazze
emlak
bezalel smotrich
i̇srail
gazze şeridi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090306149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72b07be4bae7dc91fef5f1a8548f7700.jpg
İsrail basınına göre bakan, Tel Aviv’de düzenlenen bir emlak konferansında konuşan Smootrich, “Gazze’de kendini finanse eden bir ‘emlak hazinesi’ var ve ben Amerikalılarla müzakerelere başladım bile” ifadelerini kullandı.'Yıkımı, yani ilk aşamayı zaten yaptık' Smotrich ayrıca, “Bu savaşa çok para harcadık. Toprakları yüzde bazında nasıl böleceğimizi görmemiz gerekiyor” diyerek, “Yıkımı, yani şehrin yenilenmesinin ilk aşamasını zaten yaptık. Şimdi sadece inşa etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştuTrump’ın ‘Gazze Rivierası’ sözleriABD Başkanı Donald Trump ise zaman zaman, savaş sonrası çok sayıda Filistinlinin bölgeden ayrılmaya ‘teşvik edileceği bir plan’ kapsamında 'Gazze Şeridi’ni Amerikan kontrolünde bir ‘Riviera’ya dönüştürme isteğini' dile getirmiş, sözleri başta Arap ülkelerinden tepki toplamıştı.Geçen ay Amerika merkezli Washington Post, ‘Trump yönetiminin Gazze’nin savaş sonrası yeniden inşası için bir öneriyi değerlendirdiğini’ yazmıştı. Habere göre, ‘Gazze Şeridi on yıl boyunca ABD kontrolünde olaması ve nüfusun yaklaşık dörtte birine, çoğu kalıcı olarak, bölgeden ayrılmaları için ödeme’ yapılması planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/ab-komisyonunun-yaptirimlari-israil-ile-ticareti-askiya-almayi-onermiyoruz-1099439208.html
gazze
i̇srail
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/0c/1090306149_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_077db0ed5b04b9758d3afadb9efeba92.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gazze, emlak, bezalel smotrich, i̇srail, gazze şeridi, donald trump
gazze, emlak, bezalel smotrich, i̇srail, gazze şeridi, donald trump
Smotrich: Gazze Şeridi bir 'emlak hazinesi'
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi’nin bir ‘emlak fırsatları hazinesi’ olduğunu ve ‘savaşın ardından kıyı şeridinin nasıl bölüneceğine dair Amerikalılarla görüşmeler yürüttüğünü’ söyledi.
İsrail basınına göre bakan, Tel Aviv’de düzenlenen bir emlak konferansında konuşan Smootrich, “Gazze’de kendini finanse eden bir ‘emlak hazinesi’ var ve ben Amerikalılarla müzakerelere başladım bile” ifadelerini kullandı.
'Yıkımı, yani ilk aşamayı zaten yaptık'
Smotrich ayrıca, “Bu savaşa çok para harcadık. Toprakları yüzde bazında nasıl böleceğimizi görmemiz gerekiyor” diyerek, “Yıkımı, yani şehrin yenilenmesinin ilk aşamasını zaten yaptık. Şimdi sadece inşa etmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu
Trump’ın ‘Gazze Rivierası’ sözleri
ABD Başkanı Donald Trump ise zaman zaman, savaş sonrası çok sayıda Filistinlinin bölgeden ayrılmaya ‘teşvik edileceği bir plan’ kapsamında 'Gazze Şeridi’ni Amerikan kontrolünde bir ‘Riviera’ya dönüştürme isteğini' dile getirmiş, sözleri başta Arap ülkelerinden tepki toplamıştı.
Geçen ay Amerika merkezli Washington Post, ‘Trump yönetiminin Gazze’nin savaş sonrası yeniden inşası için bir öneriyi değerlendirdiğini’ yazmıştı. Habere göre, ‘Gazze Şeridi on yıl boyunca ABD kontrolünde olaması ve nüfusun yaklaşık dörtte birine, çoğu kalıcı olarak, bölgeden ayrılmaları için ödeme’ yapılması planlanıyor.