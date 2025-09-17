https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/sanliurfada-tarihi-gecmis-500-litre-sut-urunu-ele-gecirildi-1099453338.html

Şanlıurfa'da tarihi geçmiş 500 litre süt ürünü ele geçirildi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatıyla sahada denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim... 17.09.2025

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde zabıta ekipleri sağlıksız süt ürünleri üretimine geçit vermedi.Bir binanın altında faaliyet gösteren işyerinde hijyen koşullarından uzak şekilde üretilen yaklaşık 500 kilo peynir, yoğurt ve süt ele geçirilerek imha edilmek üzere el konuldu. İşletme mühürlenirken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı.Denetimlerde ayrıca bölgedeki okul kantinleri, marketler, bakkallar, fırınlar ve lokantalarda da inceleme yapıldı. Bir markette son kullanma tarihi geçmiş ürünlere rastlanırken, bu ürünler de imha edilmek üzere toplandı.

2025

