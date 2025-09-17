Türkiye
‘Rusya ve ABD arasındaki diyalog sürüyor’
‘Rusya ve ABD arasındaki diyalog sürüyor’
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD'nin çeşitli alanlarda temas halinde olduğunu belirtti. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
dünya
rusya
abd
sergey ryabkov
vladimir putin
kirill dmitriev
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerdeki mevcut durumu değerlendirdi.Ryabkov, “Onlarla tam temas halindeyiz ve diyalog çeşitli kanallar aracılığıyla devam ediyor. Liderlerin Anchorage'daki görüşmenin ardından ortaya çıkan güçlü ivmenin somut anlaşmalara dönüşmesini sağlamalıyız” ifadesini kullandı.Ekonomik ilişkilerin gündemde kalmaya devam ettiğini söyleyen Rus diplomat, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriev’in, gerçekleştirdiği temaslar ve aslında üst düzey çalışmalarla bağlantılı formatlar aracılığıyla tüm bu konular üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirterek şunu dedi:
10:17 17.09.2025
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerdeki mevcut durumu değerlendirdi.
Ryabkov, “Onlarla tam temas halindeyiz ve diyalog çeşitli kanallar aracılığıyla devam ediyor. Liderlerin Anchorage'daki görüşmenin ardından ortaya çıkan güçlü ivmenin somut anlaşmalara dönüşmesini sağlamalıyız” ifadesini kullandı.
Ekonomik ilişkilerin gündemde kalmaya devam ettiğini söyleyen Rus diplomat, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriev’in, gerçekleştirdiği temaslar ve aslında üst düzey çalışmalarla bağlantılı formatlar aracılığıyla tüm bu konular üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirterek şunu dedi:
Bu alanda başlayan çalışmaların en belirgin örneği olarak Sahalin-1'i gösterebilirim. Manşetlere de çıkıyor. Ancak başka alanlar da var. Bu görüşmeleri derinleştirmeye hazırız ve pratik işbirliğine açığız.
