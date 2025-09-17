https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/rusya-ve-abd-arasindaki-diyalog-suruyor-1099428820.html

‘Rusya ve ABD arasındaki diyalog sürüyor’

'Rusya ve ABD arasındaki diyalog sürüyor'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya ve ABD'nin çeşitli alanlarda temas halinde olduğunu belirtti. 17.09.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, basın mensuplarına açıklamasında, Rusya ve ABD arasındaki ilişkilerdeki mevcut durumu değerlendirdi.Ryabkov, “Onlarla tam temas halindeyiz ve diyalog çeşitli kanallar aracılığıyla devam ediyor. Liderlerin Anchorage'daki görüşmenin ardından ortaya çıkan güçlü ivmenin somut anlaşmalara dönüşmesini sağlamalıyız” ifadesini kullandı.Ekonomik ilişkilerin gündemde kalmaya devam ettiğini söyleyen Rus diplomat, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in özel temsilcisi Kirill Dmitriev’in, gerçekleştirdiği temaslar ve aslında üst düzey çalışmalarla bağlantılı formatlar aracılığıyla tüm bu konular üzerinde çalışmaya devam ettiğini belirterek şunu dedi:

