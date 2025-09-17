https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/putinle-sartsiz-gorusmeye-hazir-oldugunu-soyleyen-zelenskiy-hemen-bir-sart-koydu-1099426764.html
Putin'le şartsız görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Zelenskiy, hemen bir şart koydu
Putin’le şartsız görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Zelenskiy, hemen bir şart koydu
Kiev rejimi lideri Zelenskiy, önkoşulsuz olarak ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin'le üçlü veya ikili görüşmeye hazır olduğunu söyledikten sonra...
Vladimir Zelenskiy, İngiliz televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le önkoşulsuz görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek Moskova’ya gitmeyi reddetti.Zelenskiy, “Ben Başkan Trump ve Putin ile üçlü veya ikili bir formatta görüşmeye hazırım... Herhangi bir koşul olmaksızın görüşmeye hazırım” ifadesini kullandı.Öte yandan Kiev rejimi lideri, müzakereler için Moskova'ya gitmek niyetinde olmadığını, ancak görüşmenin Rusya dışında herhangi bir ülkede yapılması yönündeki teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.Daha önce Putin, Zelenskiy’in görüşmeye hazır olması halinde Moskova'ya gelmesini söylemişti. Zelenskiy bu teklifi reddederken, çelişkili bir şekilde "herhangi bir formatta" görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu bağlamda, Putin'in Zelenskiy’i Moskova'ya teslimiyetini kabul etmek için değil, müzakereler için davet ettiğini belirtmişti.
Putin’le şartsız görüşmeye hazır olduğunu söyleyen Zelenskiy, hemen bir şart koydu
08:31 17.09.2025 (güncellendi: 08:51 17.09.2025)
Kiev rejimi lideri Zelenskiy, önkoşulsuz olarak ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin’le üçlü veya ikili görüşmeye hazır olduğunu söyledikten sonra görüşmenin Moskova dışında bir yerde olması şartını koydu.
Vladimir Zelenskiy, İngiliz televizyonuna verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le önkoşulsuz görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek Moskova’ya gitmeyi reddetti.
Zelenskiy, “Ben Başkan Trump ve Putin ile üçlü veya ikili bir formatta görüşmeye hazırım... Herhangi bir koşul olmaksızın görüşmeye hazırım” ifadesini kullandı.
Öte yandan Kiev rejimi lideri, müzakereler için Moskova'ya gitmek niyetinde olmadığını, ancak görüşmenin Rusya dışında herhangi bir ülkede yapılması yönündeki teklifleri değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı.
Daha önce Putin, Zelenskiy’in görüşmeye hazır olması halinde Moskova'ya gelmesini söylemişti. Zelenskiy bu teklifi reddederken, çelişkili bir şekilde "herhangi bir formatta" görüşmeye hazır olduğunu dile getirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu bağlamda, Putin'in Zelenskiy’i Moskova'ya teslimiyetini kabul etmek için değil, müzakereler için davet ettiğini belirtmişti.