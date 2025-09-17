https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/rusya-savunma-bakanligi-ozel-askeri-harekat-bolgesinde-bin-500den-fazla-militan-etkisiz-hale-1099434372.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Özel askeri harekat bölgesinde bin 500’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu son bir günde bin 555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T12:46+0300
2025-09-17T12:46+0300
2025-09-17T12:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
karadeniz
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b79b9380e90dc42bba2e91cfef615f8.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın bir tankı ve 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı demiryolu altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ukrayna ordusunun 244 uçak tipi İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından engellenirken Karadeniz’in kuzeybatısında da düşmanın insansız hücumbotu imha edildi.
rusya
ukrayna
donbass
karadeniz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1b/1098864447_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_3cf94fc798c4327838421f97bc5c949f.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın bir tankı ve 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı demiryolu altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Ukrayna ordusunun 244 uçak tipi İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından engellenirken Karadeniz’in kuzeybatısında da düşmanın insansız hücumbotu imha edildi.