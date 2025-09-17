Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu son bir günde bin 555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. 17.09.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın bir tankı ve 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı demiryolu altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Ukrayna ordusunun 244 uçak tipi İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından engellenirken Karadeniz’in kuzeybatısında da düşmanın insansız hücumbotu imha edildi.
Ukrayna ve Donbass’taki özel askeri harekat bölgesinde kararlı eylemlerine devam eden Rus ordusu son bir günde bin 555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass topraklarında devam eden özel askeri harekatın gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Taktik konumunu iyileştiren Rus güçler son 24 saat içerisinde bin 555 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca düşmanın bir tankı ve 14 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Ukrayna’nın 149 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları, füzeler ve topçularla düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunun kullandığı demiryolu altyapı tesisleri, uzun menzilli İHA depoları ve üsleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Ukrayna ordusunun 244 uçak tipi İHA’sı Rus hava savunma güçleri tarafından engellenirken Karadeniz’in kuzeybatısında da düşmanın insansız hücumbotu imha edildi.
